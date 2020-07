VIDÉO – Un couple de Sainte-Catherinois pratique l’agriculture urbaine

Plus d’une vingtaine de variétés de légumes, quelques fruits et fines herbes ainsi que cinq types de fleurs remplissent le potager dans la cour de Dominique Roy et de sa conjointe, Carline Louis-Charles. Les deux anciens agriculteurs continuent d’assouvir leur passion à la maison, au bonheur de leurs familles, amis et voisins qui profitent de cette agriculture urbaine.

M. Roy détient 23 ans d’expérience en tant qu’agriculteur et œuvre maintenant en tant que technicien agricole. Sa conjointe en compte 6 en tant que gestionnaire de ferme, productrice et transformatrice dans le domaine. Leur expertise leur sert à produire leurs aliments et à conseiller leurs proches pour qu’ils fassent de même.

Leur travail leur permet d’avoir des produits toute l’année.

«Les tomates sont transformées en sauce pour l’hiver, les fèves sont congelées, les aubergines sont transformées pour l’hiver, les courges ainsi que les concombres et courgettes pour du ketchup et de la relish et ne pas oublier l’ail que nous avons pour tout l’hiver», explique notamment M. Roy.

Le couple souhaite contribuer à une agriculture durable. Il récupère de l’eau de pluie dans des barils afin de minimiser sa consommation d’eau et de ne pas en manquer, en période de sécheresse comme celle que nous avons vécue en juin et juillet.

Le potager est d’une superficie de 300 pieds carrés, composé d’un jardin circulaire et de 7 pots jardiniers. Il occupe environ le quart de la cour arrière de M. Roy et Mme Louis-Charles.

La préparation commence dès l’hiver. Le couple planifie quels aliments seront cultivés et de quelle façon, afin de maximiser son espace. Il leur faut environ une heure et demie d’ouvrage au quotidien pour entretenir le tout.

Aliments cultivés

-Tomates cerises orange, tomates italiennes, rouges et roses;

-Aubergines;

-Jalapenos, poivrons verts et rouges;

-Oignons blancs et rouges;

-Fèves jaunes et vertes;

-Carottes;

-Échalottes;

-Laitue et kale;

-Céleris et céleri rave;

-Courgettes vertes et jaunes et courges d’hiver;

-Betteraves et panais;

-Fines herbes;

-Ail;

-Concombres libanais et de table;

-Melon d’eau, cantaloup, melons miel;

-Okra.