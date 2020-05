VIDÉO – Un père et son fils jouent au mini-golf spécial confinement

Après avoir été inspiré par la COVID-19 pour réaliser sa première chanson vidéo hip-hop, Maxime Hutchinson a profité de la passion de son fils Félix, âgé de 5 ans, pour le minigolf afin de créer une courte émission sportive télé le temps d’un match.

La rediffusion des grands moments de mini-golf au Réseau des sports (RDS) a inspiré le duo de Sainte-Catherine.

«Confinement oblige, on s’occupe comme on peut», lit-on sous la vidéo d’un peu plus de trois minutes diffusée sur YouTube.

Quelques morceaux de bois ont suffi pour que le père et le fils aménagent un parcours sur leur terrain.

C’est le petit qu’on voit s’exécuter. M. Hutchinson commente la partie et y va même d’un célèbre «Birdie!» à la façon de l’animateur sportif Serge Vleminckx. De la musique et des animations ont également été intégrées au montage signé Papa cool productions.