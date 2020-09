VIDÉO – Une équipe de tournage reconstitue l’arrestation d’un fugitif à Saint-Constant

Caméras et voitures de police américaines en ont intrigué plus d’un lors de leur présence sur le rang Saint-Régis Sud à Saint-Constant, le 30 août. Un tournage était en cours dans le cadre du Programme Bolo, une plateforme qui tire parti des réseaux sociaux pour retrouver les suspects les plus recherchés au Canada.

La reconstitution tournée mettait en scène l’arrestation de Brandon Teixeira, laisse savoir Maxime Langlois, directeur du Programme Bolo.

L’individu était recherché pour meurtre au premier degré par le Groupe intégré des enquêtes sur les homicides (GIEH) de la Colombie-Britannique, chapeauté par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Son crime remonte à 2018. Il a été appréhendé à Oroville en Californie, le 1er décembre 2019, à la suite d’une longue chasse à l’homme, détaille M. Langlois.

«L’apport du Programme Bolo dans cette chasse à l’homme a été décrit comme essentiel par le GIEH. Et ce, en s’assurant que la population garde l’œil ouvert pour le suspect», souligne-t-il, ajoutant que la reconstitution a été tournée à des fins promotionnelles.

Le lieu de tournage à Saint-Constant a été choisi par l’équipe de réalisation du Programme Bolo, qui a visité plusieurs sites de la grande région de Montréal pour trouver les emplacements les plus fidèles à la séquence des événements dans le stationnement d’une résidence privée.

La majorité des scènes de la reconstitution étaient tournées dans la région lors de cette unique journée.