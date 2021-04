VIDÉO – Une résidente du CHSLD La Prairie reçoit une vidéo de Roxane Bruneau

Grâce aux moments de bonheur qu’organisent les techniciennes en loisirs au CHSLD La Prairie Mélanie Rocco et Audrey Gélinas, une résidente a pu réaliser son rêve d’avoir un contact privilégié avec l’auteure-compositrice-interprète Roxane Bruneau.

L’artiste s’est filmée avec deux verres de vin, afin de mettre en scène une rencontre avec Manon. Elle y a ajouté des glaçons, puisqu’il s’agit d’une recette personnelle de la résidente. Les techniciennes en loisirs expliquent que lors de leur demande, Roxane Bruneau a demandé à bien connaître celle à qui elle adresserait la vidéo. Elle a même voulu une photo de la femme.

«Elle nous a dit qu’elle ne faisait pas les choses à moitié et qu’il n’était pas question qu’elle fasse une vidéo juste pour faire une vidéo, afin que le message soit personnalisé», détaille Mme Gélinas en rappelant qu’en raison de la pandémie, les deux femmes ne pouvaient se rencontrer en personne.

«J’ai réécouté la vidéo plein de fois avec mes enfants, mon chum, tout le monde!» -Manon

Dans sa capsule, Roxane Bruneau, visiblement émue, fait part à la résidente qu’elle deviendra pour elle un souvenir précieux.

«Je ne sais pas exactement ce que tu aimerais entendre ou ce que tu veux entendre, mais c’est important pour moi que tu saches que je vais avoir une pensée pour toi, souvent. Je vais me rappeler de ce moment-là où je me suis filmée à boire une coupe de vin virtuelle avec toi», lui dit-elle en ajoutant être touchée que Manon ait pensé à elle alors qu’elle vit ces derniers moments de vie.

Dans un montage du Centre intégré de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), on peut apercevoir le bonheur de la résidente. Notons que la vidéo complète dure plus de deux minutes, et que des segments seulement sont dévoilés, afin que l’entièreté soit réservée à la femme.

«Je suis tellement contente! C’était une demande que j’avais faite, mais aussi une surprise», dit Manon affichant un grand sourire en entrevue vidéo avec Le Reflet quelques jours plus tard.

Celle-ci a découvert Roxane Bruneau grâce à des amis et à Internet, partage-t-elle.

«C’est une personne vraie. Elle dit ce qu’elle pense et ce qu’elle veut quand elle le pense. Je la suis sur les réseaux sociaux, je ne peux pas aller la voir en spectacle, mais je la vois à la télévision et partout où elle passe», ajoute Manon.

Mme Rocco renchérit qu’«elle nous a dit qu’elle aimait vraiment ses chansons pour les paroles également, puis qu’elle n’a pas de filtre».

«Notre plus gros défi»

Le duo de techniciennes en loisirs n’en est pas à son premier tour de force pour réaliser le rêve d’un résident. Celui impliquant une artiste s’est avéré être le plus difficile à réaliser, admettent-elles.

«Les autres n’étaient pas faciles, mais, disons pour un tour d’hélicoptère, il y a beaucoup d’hélicoptères, donc on finit par en trouver un, mais là c’était très précis», explique Mme Rocco.

Sa collègue précise également que selon l’agente de Roxane Bruneau, cette dernière reçoit une vingtaine de demandes similaires chaque semaine. Grâce à leur insistance et au fait que plusieurs personnes ont également envoyé des messages à l’artiste plusieurs personnes de l’entourage des techniciennes en loisirs et de la résidente, le rêve de Manon a pu se réaliser. Cette dernière se dit reconnaissante et chanceuse.