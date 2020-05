VIDÉOS – Des aînés dansent au son d’un concert privé au CHSLD Sainte-Catherine

Les artistes Jocelyne Tremblay et Pierre Jetté ont offert un concert aux résidents et au personnel du CHSLD Sainte-Catherine dans le stationnement, le 14 mai après-midi, afin de les soutenir et honorer le fait que l’établissement n’a aucun cas de COVID-19.

Valérien Vallières, un résident du CHSLD, s’est levé de son fauteuil roulant, souriant, pour danser avec une employée. Tous les regards étaient tournés vers lui. Des résidents comme lui étaient à l’extérieur, alors que d’autres se trouvaient sur un balcon vitré commun ou à leur fenêtre. Quelques citoyens du voisinage s’étaient également réunis. Tous gardaient leurs distances.

«L’émotion est au rendez-vous, a confié Perry Nadon, propriétaire du CHSLD. C’est notre première activité du genre. On le permet, car les visites des proches aidants sont maintenant autorisées.»

Les chanteurs ont pris le temps de souligner le travail du CHSLD avec une chanson spécialement composée pour le personnel.

«Écoutez-moi, remerciez-les. Je vais me battre pour vous. J’aurai confiance en vous. Je donnerai de moi. Je survivrai pour vous», a chanté le duo.

Aucun cas

M. Nadon, qui possède cinq CHSLD pour personnes âgées, soutient que sa recette du succès repose sur la prévention. Sur 431 résidents, aucun n’est atteint de la COVID-19, «même à Laval où le virus frappe fort».

Par exemple, les infirmières en prévention des infections qui étaient présentes trois jours par semaine auparavant ont doublé leur temps de présence.

Des formations totalisant huit semaines ont également été données aux employés. Les proches aidants le seront également.

«On s’était donné comme objectif d’avoir zéro décès, alors c’est mission accomplie jusqu’à maintenant», se réjouit M. Nadon.

