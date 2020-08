VIDÉOS – Des enfants jouent au scrabble géant à Sainte-Catherine

Pandémie oblige, la Ville de Sainte-Catherine a dû repenser plusieurs activités pour les enfants. Un jeu de scrabble géant a notamment été créé de A à Z par Catherine Brault, animatrice en loisirs. Une dizaine d’enfants ont testé le jeu avec succès le 7 août, au Centre municipal Aimé-Guérin.

Huit enfants âgés entre 7 et 12 ans, issus de trois familles, soit les Demers, Leith et Bergeron, rassemblaient les 7 lettres géantes plastifiées qu’ils pigeaient à chaque tour. En équipe, ils les plaçaient au sol et leur esprit bouillonnait. Un dictionnaire leur permettait de vérifier si les mots qu’ils tentaient de former au sol existaient. Ils ont notamment découvert le mot wok, plutôt payant au scrabble.

Mme Brault leur donnait un coup de main, en leur répétant par exemple que les longs mots leur faciliteraient la tâche. L’activité devait originalement avoir lieu dans un parc, mais s’est tenue à l’intérieur au cas ou la météo ne collaborerait pas. Les enfants devaient s’inscrire pour participer.

Ceux-ci n’avaient pour la plupart jamais joué au scrabble, ils ont donc découvert le jeu.

«C’était difficile de trouver des mots avec les lettres qui étaient déjà placées», témoigne Doriane Demers.

Toutes les équipes ont néanmoins bien terminé la partie avec une quarantaine de points chacun.

Confection

Mme Brault a eu l’idée du scrabble géant, car il s’agit d’un jeu sensiblement sans contact et facile à désinfecter rapidement.

Elle a fabriqué les lettres en recyclant des retailles, à l’aide d’un système informatique qui imprime les lettres qu’elle choisit sur un ordinateur. Il lui a fallu deux jours pour préparer le jeu.

«Ça vaut la peine», dit-elle.

Le jeu sera conservé à la bibliothèque municipale de Sainte-Catherine et pourra être utile à la salle l’Alvéole au centre municipal ou pourra possiblement être emprunté par les citoyens qui souhaitent l’essayer, éventuellement.