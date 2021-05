VIDÉOS – Deux garçons amassent plus de 1400 $ pour Opération Enfant Soleil

Touché par le Téléthon Enfant Soleil l’an dernier, Charlo Laberge, 6 ans, voulait faire sa part pour aider les enfants malades. Avec ses parents, son frère de 3 ans et l’aide de plusieurs familles, il a fait la collecte de canettes et bouteilles de bière consignées pendant plus d’un an. Il remettra fièrement plus de 1400 $ à l’organisme à la fin du mois.

L’initiative du garçon de Sainte-Martine est devenue une véritable activité pour la famille Gendron-Laberge en ce temps de pandémie. Toute la famille amassait les bouteilles et allait les consigner dans les machines du supermarché IGA à Mercier. «À chaque fois, les yeux de Charlo et de Téo étaient illuminés à l’idée de retourner porter des canettes dans les machines pour ramasser des profits pour les Enfants Soleils», explique Marie-Pier Gendron, maman des deux garçons.

Leur projet a suscité de l’intérêt puisque plusieurs familles se déplaçaient pour leur fournir du matériel à consigner. «Je dis merci à tous les amis de m’avoir aidé», exprime Charlo, qui a bien hâte de remettre la somme d’argent à l’organisme.

La maman est bien fière de ses enfants. «Cette belle aventure, qui s’échelonne sur un peu plus d’un an, a vraiment sensibilisé Charlo et son petit frère Téo à la richesse et la chance qu’ils ont d’être en santé», exprime-t-elle.

À l’école en pyjama

Le montant officiel qui sera remis à Opération Enfant Soleil à l’occasion du téléthon le dimanche 30 mai n’est pas encore connu puisque Charlo continue d’amasser des sous. Son école primaire de Sainte-Martine a d’ailleurs accepté d’embarquer dans le projet. Le 19 mai prochain, l’établissement scolaire participera à l’initiative Porte ton pyj. Les enfants sont invités à passer la journée à l’école en pyjama en échange d’un don de 2 $ pour la Fondation.