VIDÉOS ET PHOTOS – Sa maison incendiée remise à neuf grâce à la communauté

Le 10 décembre, un violent incendie ravageait la demeure de Marc Godin et ses quatre enfants à Delson. Sans assurances en raison d’un malentendu, l’homme de 36 ans demandait l’aide de la population. Grâce aux quelque 20 000$ amassés, à l’aide de nombreux bons Samaritains et au soutien de la Ville, le voilà trois mois plus tard avec une maison entièrement rénovée, presque flambant neuve.

Marc Godin évalue la valeur des rénovations qui ont été apportées à sa maison au cours des derniers mois à environ 130 000$. Le tout, pour des dépenses de 25 000$ tout au plus, dont la majorité provient des dons en argent de la population.

«J’ai tout eu, je suis chanceux. J’ai une bonne étoile au-dessus de moi. J’ai travaillé fort, je te l’avoue. Je n’ai pas lâché la patate», souffle le Delsonien, qui travaille à son emploi en même temps de faire les rénovations.

«C’est valorisant de savoir qu’autant de monde a voulu m’aider, ajoute-t-il. Tout le monde a ses problèmes, surtout avec la COVID-19, alors de recevoir autant d’aide, c’est quelque chose.»

Le réseau électrique et la plomberie ont notamment été remis à neuf grâce à l’aide de bons Samaritains. M. Godin a également reçu des armoires en granit pour sa cuisine, un chauffe-eau et du plancher neuf. Le maire de Delson Christian Ouellette a d’ailleurs contacté la compagnie Portes et Fenêtres Verdun, qui a fabriqué trois portes et 15 fenêtres gratuitement. M. Ouellette a aussi référé M. Godin à un ami expert en rénovations en sinistre pour des produits qui chassent la fumée.

«J’essaie de faire le tour de mes réseaux pour l’aider», fait savoir le maire au Reflet.

«C’est énormément apprécié. Je suis très reconnaissant», dit quant à lui M. Godin.

Celui-ci a aussi reçu de nombreux dons en meubles et en jouets, qu’il a entreposés au fil des mois. En prime, la Ville de Delson lui offre un congé de taxes cette année.

«Je n’en reviens pas, je suis sur le cul!» lance-t-il.

Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, les quatre enfants de M. Godin, âgés de 5, 8, 11 et 14 ans ont remercié la population pour son aide, son temps et ses efforts.

En prime, une nouvelle copine

Dans les jours qui ont suivi l’incendie, l’«amie d’une amie» de Marc Godin s’est présentée à sa demeure afin de lui offrir des boîtes électriques. La dame était seule avec sa fille, raconte M. Godin. Elle l’a invité à habiter chez elle pendant un mois et demi, d’ici à ce que sa maison soit de nouveau habitable.

«Ça va super bien. C’est rendu ma copine, autrement dit», révèle le père de famille.

Par ailleurs, ce dernier tient à remercier ceux qui l’ont soutenu au fil des mois.

«Je suis un gars orgueilleux, dit-il. J’aime me faire aider, mais on a tous notre fierté. Je ne veux pas avoir tout, tout cuit dans le bec. Je m’étais dit que j’allais accepter l’aide et ça n’a pas arrêté depuis.»

Cause de l’incendie

M. Godin fait savoir que l’équipe d’Enquêtes incendies, à Canal D, s’est rendue à sa maison dans les semaines suivant le feu. Elle en est venue à la même conclusion que les pompiers, selon M. Godin. L’émission sera diffusée en avril.

«C’est une vieille maison; il semblerait que c’est un fil qui surchauffait depuis longtemps», avait dit M. Godin au Journal au lendemain de l’incendie. La Régie intermunicipale de police Roussillon avait d’ailleurs affirmé après enquête que l’incendie n’était pas d’origine criminelle.

Ce que je vais avoir comme maison va être beaucoup mieux que ce que j’avais. Ce n’est même pas comparable.» -Marc Godin

Une scène à fendre le cœur

Ce jour de décembre, Marc Godin et ses enfants ont quitté la maison en matinée. À 13h52, le père de famille a reçu l’appel qui lui a «cassé les deux jambes».

«Je suis venu le plus vite possible. Le cœur m’a fendu en deux quand j’ai vu que je n’avais pas accès», a-t-il raconté au Reflet au lendemain de l’incendie.

Marc Godin remerciait alors le ciel que personne n’ait été blessé dans la maison où tous ses biens ont brûlé.

«Mon gars a recommencé l’école le jour même. Il était à la maison dans les dernières semaines à cause d’une éclosion de COVID-19 à son école», avait-il dit.

Les pompiers ont réussi à sauver sa chatte et ses chatons, en plus de sa chienne de 14 ans qu’il a finalement dû faire euthanasier, puisqu’elle avait été trop affectée par la fumée.