VIDÉOS – Parade : «Ça fait du bien! Ça remonte le Canadien!»

Plusieurs employés du centre d’hébergement Champlain-Jean-Louis-Lapierre avaient la larme à l’œil en retournant au travail après le défilé de véhicules devant leur résidence à Saint-Constant, ce matin. Ils ont visiblement été touchés par le geste.

«Ça fait du bien! Ça remonte le Canadien!» a lancé l’une d’elle en regagnant la porte d’entrée de l’immeuble de la rue Saint-Pierre.

Interceptée au passage, Chantal Ladouceur, conseillère de qualité en milieu de vie, a abondé dans le même sens.

«On en avait bien besoin», a-t-elle dit.

«C’est un petit électrochoc qui nous redonne de l’énergie.»

Juste avant, le maire de Saint-Constant Jean-Claude Boyer, et plusieurs conseillers municipaux, masqués, ont remis aux employés et au personnel des bracelets aux couleurs de l’arc-en-ciel pour les remercier de leurs efforts des dernières semaines face à la COVID-19. C’est un don d’une valeur de 1 500$. Il s’agissait de leur première sortie publique depuis les débuts de la pandémie.

La brève cérémonie s’est tenue dans le respect de la distanciation sociale et presque tout le monde portait un masque, y compris les élus.

Nouveau succès

Des dizaines et des dizaines de véhicules ont sillonné les rues de Saint-Constant pendant une heure au son des klaxons et de la musique entraînante du DJ Michael Louis, des Productions Faraön Music, de Candiac. Ce dernier prenait place encore une fois sur la plateforme d’un véhicule de Gino Stabile de Remorquage Bourdeau à Saint-Constant, qui a initié plusieurs parades du genre dans la région ces dernières semaines. Ce, tant pour féliciter le personnel et les résidents des centres d’hébergement que pour combattre la morosité chez la population.

Il atteint son but, comme en font foi les commentaires des spectateurs sur les réseaux sociaux.

«Bravo, mes parents ont bien aimé. Ils ont 87 et 86 ans et sont confinés à leur maison. Mon garçon veille à ce qu’ils ne manquent de rien», a commenté Elaine Riel sur la page Facebook du Reflet.

Outre devant le CSLHD Jean-Louis-Lapierre, le convoi est passé devant la résidence pour aînée De la gare et une autre sise rue Longtin.