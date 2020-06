VIDÉOS – Une collation des grades à domicile pour les finissants du Collège Charles-Lemoyne

Émilie Descoteaux-Morin savait qu’une surprise l’attendait dans la matinée du 11 juin, mais elle n’en connaissait pas la teneur. Sa maman, qui était au courant, avait contacté Le Reflet pour s’assurer que ce moment spécial soit immortalisé. Sous un ciel menaçant et un temps humide au possible, la finissante du Collège Charles-Lemoyne a vécu sa collation des grades.

10h15. Réunie avec ses parents et sa petite sœur sur le perron de la résidence familiale, l’adolescente de Saint-Philippe voit d’abord une première voiture décorée défiler dans sa rue, puis une seconde, qui s’immobilise. Un air solennel se met à résonner dans l’habitacle du véhicule, envahissant le quartier, afin de rappeler qu’une étape importante se déroule dans ce secteur paisible de la ville.

«Tout ce qu’on m’a dit, c’est que je ne devais pas rester en pyjama le 11 juin! Je trouve ça bien de savoir qu’ils ont pensé à nous», lance l’adolescente qui avait enfilé ses Converse rouge éclatants.

Après avoir installé une affiche de félicitations sur le terrain, deux techniciens en éducation spécialisée lui remettent son mortier, diplôme et album de finissants, ainsi qu’une mosaïque de tous les élèves de sa cohorte.

«La fin de notre année scolaire pendant la pandémie… Je sais que je vais parler à mes petits-enfants plus tard!» -Émilie Descoteaux-Morin

«Il fallait absolument souligner de façon symbolique ce moment qui marque le passage à la vie adulte. Avec le contexte actuel, nous ne pouvons pas le faire de manière traditionnelle, mais c’est une belle façon d’y arriver quand même. D’autant plus que c’est personnalisé, puisque nous nous rendons à leur domicile», explique Marie-Ève Crête.

La tournée commence à peine pour Mme Crête et son collègue lorsqu’ils visitent Émilie, mais déjà l’expérience les ravit.

«Pour nous, voir ces jeunes-là terminer ce qu’ils ont entrepris il y a cinq ans, c’est une grande fierté. C’est un beau moment pour eux, mais pour les employés aussi», témoigne-t-elle.

Nouveau départ

Quelques minutes avant l’événement, Émilie Descoteaux-Morin confiait avoir été triste d’apprendre qu’elle n’allait plus revoir ses amis avant la fin de l’année scolaire.

«Le bal, la collation des grades… ça signifiait un nouveau départ pour moi, dit celle qui poursuivra ses études au Collège Champlain en art digital et nouveaux médias. Et mes amis et moi avions des plans d’après-bal aussi. Ma robe était achetée et nous avions fait les finitions dans les dernières semaines.»

Sa mère ne pouvait pas concevoir que les finissants soient oubliés pendant la pandémie.

«J’ai eu une émotion, ne cache pas celle qui a écrit au ministère de l’Éducation pour le sensibiliser à cette question. J’ai versé une larme quand il a annoncé qu’une journée spéciale allait être organisée pour eux.»

La famille a aussi prévu souligner l’événement d’une façon spéciale, précise-t-elle. De plus, l’adolescente laisse savoir qu’un bal sera organisé par le Collège Charles-Lemoyne lorsque les règles sanitaires le permettront.