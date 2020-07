Vin : visite du Domaine de l’Écu en France

Lorsqu’on pense à la Loire, on pense aux nombreux châteaux qui s’y trouvent. On pense entre autres à Chambord et Chenonceau. Mais on y produit aussi de très bons vins dans quatre sous régions soit d’Est et Ouest: le pays Nantais, l’Anjou, la Touraine et Loire centre.

Le Domaine de l’Écu est la propriété de Fred Niger. Situé dans le Pays Nantais, le vignoble est d’une superficie de 25 hectares. On y produit des vins certifiés bio depuis 43 ans. Et comme si ce n’était pas assez, Fred a décidé de poursuivre sur sa lancée et est certifié par l’organisme Demeter, en biodynamie depuis 1998. Et depuis 2014, le Domaine de l’écu est membres du syndicat international des vignerons en culture biodynamique. En conséquence, le vignoble est certifié à trois reprises, et ce, annuellement.

Aucun produit chimique de synthèse n’est utilisé dans les champs. Il en est de même pour la vinification, car seules les levures dites «indigènes», soit celles présentes naturellement sur les raisins sont utilisées. On n’ajoute pas non plus de sulfites. Ceci, sans compter que seules des amphores en terre cuites sont utilisées pour la vinification. La capacité de celles-ci varie de 150 litres à plus de 3000 litres.

C’est donc dire que le travail est colossal pour produire plus de 100 000 bouteilles annuellement! D’autant plus qu’on y vinifie plus de 17 vins différents, dont certains en appellation «Vin de France», anciennement vin de table, car Fred cultive des cépages non autorisés dans cette région tel que cabernet sauvignon, cabernet franc, pinot noir le chardonnay et la folle blanche. Pour certains de ces vins, on en produit moins de 2000 bouteilles. Comme il me l’a dit lui-même lors d’une entrevue, il est un vigneron « un peu spécial ». Il faut reconnaître cependant que ses vins sont d’une grande qualité et d’une très belle pureté qui met le raisin au premier plan.

Je vous propose ici deux vins du domaine, élaboré à 100% du cépage emblématique du pays nantais, soit le melon de Bourgogne, connu aussi sous le nom de muscadet. Ces vins sont disponibles dans le réseau de la SAQ. Bonnes découvertes!

DOMAINE DE L’ÉCU SCHISTE (13807102)

Comme son nom l’indique, le sol sur lequel sont plantés les vignes est majoritairement composé de schiste. Élaboré à 100% de muscadet et titrant à seulement 12% d’alcool, ce vin blanc rafraîchissant sera idéal à l’apéro, mais il accompagnera très bien des moules ou un poisson à chair blanche avec un trait de citron. Au nez, il présente des notes d’agrumes et des notes de pierre à fusil (dû au sol). Ce vin sec, à l’acidité plutôt vive, offre une belle longueur en bouche qui prolonge le plaisir. Des plus agréables.

Prix 19,50$

DOMAINE DE L’ÉCU GRANITE (10282873)

D’une couleur jaune doré, il présente des notes de pierre à fusil et de silex, de même que des agrumes. En bouche, l’acidité est vive, typique à l’appellation Muscadet de Sèvre et Maine. On y perçoit des notes minérales et la texture a une pointe de gras. Le tout est d’une belle longueur. Il accompagnera bien des sushis, des pétoncles grillés de même qu’un poisson blanc.

Prix 24,90$