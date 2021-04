Virage vert à la Régie d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine

La Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine s’est associée à l’entreprise américaine TerraCycle afin de disposer de ses masques jetables de façon sécuritaire et dans le respect de l’environnement. Cette initiative et d’autres à venir s’intègrent dans un virage vert entrepris par le service d’incendie depuis le début de la pandémie, fait savoir ce dernier.

Des boîtes du programme zéro déchet de TerraCycle ont été ajoutées aux installations de la Régie pour que les travailleurs puissent se débarrasser de leur équipement de protection individuelle, comprenant masques et gants à usage unique, adéquatement.

Cette solution «permet de positionner notre organisation en tant que service public engagé dans la protection de l’environnement, soutient Claude Brosseau, directeur de la Régie, dans un contexte où les pompiers doivent changer d’équipement toutes les quatre heures. Cela nous aide à développer la conscience sociale de nos employés en ce qui concerne l’environnement et à démontrer à la communauté que non seulement nous avons la sécurité de nos citoyens à cœur, mais aussi la santé de notre planète.»

L’entreprise TerraCycle trie manuellement les déchets dans ses boîtes lorsque ces dernières sont retournées par le client.

«Après avoir subi un traitement mécanique, le matériau résultant peut être remodelé en une variété de nouveaux produits tels que les palettes en plastique, des traverses de chemin de fer ou des meubles d’extérieur», informe la Régie d’incendie.

Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries fait aussi appel à des entreprises de solutions de recyclage pour ses masques jetables, dont TerraCycle.

La fin des bouteilles en plastique

Par ailleurs, la Régie d’incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine a aussi équipé son personnel de bouteilles d’eau réutilisables pour éliminer celles en plastique et a installé une distributrice d’eau plate et gazeuse.