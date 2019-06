Voici la Dodge Charger SRT Hellcat Octane

Article par Guillaume Rivard

Parce que les Muscle Cars sont toujours meilleurs et plus désirables dans des éditions limitées au design exclusif, FCA a pris une pause dans sa semaine mouvementée pour dévoiler une nouvelle version d’allure sinistre de la Dodge Charger SRT Hellcat 2019 – qui soit dit en passant demeure la berline de série la plus puissante et la plus rapide au monde.

Offert avec une peinture extérieure noire ou, bizarrement, blanche, l’édition Octane commence avec des bandes décoratives au fini noir satiné qui découpent toute la voiture en son centre et bordées d’une mince ligne rouge. Ensuite, elle noircit tous les emblèmes (calandre, coffre, ailes) et ajoute un aileron arrière noir satiné.

Les roues en aluminium forgé de 20 pouces sont peintes en noir peu lustré et elles s’accompagnent de freins Brembo avec étriers de couleur rouge Octane (six pistons à l’avant, quatre à l’arrière).

À l’intérieur, la thématique sombre se poursuit avec des sièges de performance SRT en noir arborant un empiècement à motif pied-de-poule et un logo SRT Hellcat cousu sur le dossier. Des coutures rouges se retrouvent sur ces sièges ainsi qu’à la grandeur de l’habitacle. Des ceintures rouges, un écusson SRT Hellcat noir sur noir au tableau de bord ainsi que divers accents au fini noir lustré complètent la transformation.

Les amateurs de performance seront peut-être déçus qu’aucun changement n’ait été apporté au V8 HEMI suralimenté de 6,2 litres, qui développe toujours 707 chevaux.

Par contre, il faut rappeler que FCA a modernisé la gamme de la Dodge Charger pour 2019. En particulier, la version SRT Hellcat avait reçu notamment une nouvelle calandre de performance avec ouvertures doubles, l’option d’un capot peint en noir satiné ou d’un intérieur en Alcantara, de même que quatre nouvelles technologies de série inspirées de la course : l’aide au décollage, le système de contrôle électronique des freins ou line lock (parfait pour faire des shows de boucane!), un autre qui continue de refroidir le compresseur après l’arrêt du moteur et enfin la fameuse réserve de couple de la Challenger SRT Demon qui rend les départs arrêtés encore plus explosifs.

La Dodge Charger SRT Hellcat Octane 2019 peut être commandée dès maintenant chez les concessionnaires Dodge//SRT aux États-Unis (où l’ensemble coûte 1 495 $) et elle arrivera cet automne. Encore une fois, nous sommes désolés de vous apprendre que nous n’avons pas pour l’instant des informations concernant une éventuelle disponibilité au Canada.