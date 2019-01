Voici la Porsche 911 Carrera Cabriolet 2020

Article par William Clavey

Au mois de novembre dernier, au Salon de Los Angeles, Porsche dévoilait la toute nouvelle génération de sa 911, mieux connue par les connaisseur par son nom code, la 992.

Et comme pour chaque nouvelle mouture de la légende, les multiples variantes du modèle en découleront petit à petit. Porsche vient d’ailleurs de lever le voile sur la déclinaison Cabriolet des 911 Carrera S et Carrera 4S 2020.

Rapide

Sans surprise, la Cabriolet est sensiblement la même bagnole, mais sans le toit. Ce qui veut dire que comme sa sœur, elle est très rapide!

Grâce à son moteur six cylindres à plat de 3,0 litres suralimenté par un turbocompresseur, la Carrera S Cabriolet développe pas moins de 443 chevaux. Une fois équipée de la boîte automatique à double à embrayage à huit rapports (PDK), elle bondit de 0-100 km/h en seulement 3,9 secondes! Et la 4S, elle? 3,7 secondes, grâce à son rouage intégral.

Pour mettre les choses en perspective, la Porsche 911 Turbo cabriolet actuelle – l’une des 911 les plus rapides de la gamme – accomplit le 0-100 km/h en seulement 3,3 secondes. Cette nouvelle Carrera « de base » n’est donc pas très loin! Sachez aussi, chers passionnés, qu’une boîte manuelle à sept rapports est également offerte pour la Cabriolet.

Capable de baisser leur toit en seulement 12 secondes et ce, jusqu’à une vitesse de 50 km/h, les Porsche 911 Carrera S et 4S Cabriolet 2020 arriveront dans les concessions canadiennes vers la fin de l’été prochain aux prix de 143 700 $ pour la Carrera S Cabriolet et de 152 100 $ pour la Carrera 4S Cabriolet.