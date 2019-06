Voici MAXIMUS, un Jeep Gladiator de 1000 chevaux

Article par Guillaume Rivard

Le tout nouveau Jeep Gladiator 2020 vient tout juste d’arriver sur le marché canadien, mais il promet déjà de devenir un très bon vendeur. Comment pourrait-il en être autrement?

Le Gladiator partage l’essentiel de son design avec l’emblématique Wrangler, c’est la seule camionnette décapotable sur le marché (les portières et le toit s’enlèvent), sa capacité de remorquage de 7 650 livres frôle le sommet de la catégorie, ses prouesses hors route sont exceptionnelles et sa cabine figure parmi les 10 meilleurs habitacles de 2019 selon WardsAuto.

Le V6 de 3,6 litres sous le capot génère 285 chevaux et 260 livres-pied de couple. L’an prochain, le Gladiator sera aussi disponible avec un V6 turbodiesel de 3,0 litres développant 260 chevaux et 442 livres-pied de couple.

Pourquoi pas une version haute performance? Jeep a déjà expliqué que le V8 suralimenté de 6,2 litres du Grand Cherokee Trackhawk, qui produit 707 chevaux, lui irait comme un gant mais n’est pas possible parce qu’un tel Gladiator ne passerait jamais les tests de collision.

Eh bien, l’équipe de Hennessey Performance, au Texas, en a quand même créé un. À l’image des Gladiator modifiés du Moab Easter Jeep Safari, son MAXIMUS 1000 est une machine spectaculaire – « un vrai dur à cuire sur quatre roues », selon le fondateur de la compagnie, John Hennessey.

Un kit de préparation HPE1000 pousse le moteur Hellcat de FCA à rien de moins que 1 000 chevaux et 933 livres-pied de couple. Une boîte automatique à huit rapports transfère la puissance jusqu’au sol, tandis qu’un système d’échappement en inox se charge de remplir l’air d’un son retentissant.

Les autres modifications comprennent des pare-chocs exclusifs, des jantes Hennessey de 20 pouces, des pneus tout-terrain BFGoodrich, des lumières à DEL supplémentaires, une suspension améliorée qui relève le véhicule de 15 centimètres et un intérieur sur mesure renfermant des sièges avec les logos Hennessey et MAXIMUS brodés.

La production débutera en juillet et sera limitée à seulement 24 exemplaires. Le coût total du MAXIMUS 1000 s’élève à 200 000 $US, incluant le Jeep Gladiator de base.

« Nos clients veulent des bolides exclusifs et extrêmes qui offrent une expérience de conduite amusante et excitante, tant sur la route qu’en dehors, affirme Hennessey. Dans le film Gladiateur, le personnage de Russell Crowe se fait dire “Gagne la foule et tu auras ta liberté”. Je ne pourrais être plus d’accord! »