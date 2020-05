VIDÉO – Voir sa mère et pleurer

Marie-Paule Pomerleau, 82 ans, a eu son cadeau de fête des Mères quelques jours en avance cette année. Le 6 mai, elle a pu revoir «en vrai» sa fille après deux mois de confinement et vice-versa. Une vitre les séparait toutefois.

Sa fille Manon était très émue après ce moment, d’autant plus qu’elle ne s’attendait pas à voir sa maman, a-t-elle raconté au Reflet.

«Je suis venue pour voir la parade [qui a défilé devant le CHSLD Champlain-Jean-Louis-Lapierre à Saint-Constant] et j’ai eu la surprise d’apprendre qu’ils avaient descendu ma mère», a-t-elle dit.

Plusieurs résidents du CHSLD ont en effet assisté au passage du défilé après avoir été amenés devant une pièce vitrée du rez-de-chaussée. Mmes Pomerleau ont pu se parler au téléphone, sous la bienveillance d’une employée qui tenait un cellulaire pour l’octogénaire.

«On se parle aux deux ou trois jours sur Facetime, mais je ne vois pas toujours bien son visage. Là, ça m’a fait du bien de voir comment elle allait en vrai, de pouvoir voir comment elle réagissait», a raconté sa fille.

Des moments magiques

Soucieux de permettre les échanges sociaux des résidents et leurs proches malgré le confinement, le CHSLD de Saint-Constant a aménagé récemment un «parloir», c’est-à-dire un espace intime devant une vitre pour permettre aux gens de se voir et d’échanger. Cette initiative s’ajoute aux appels virtuels aux familles coordonnés par la technicienne en loisirs et la ressource supplémentaire embauchée pour l’aider.

«Ils ont fait faire des petits mots que les visiteurs peuvent montrer à leur proche», mentionne Micheline Landry, présidente du comité des usagers de l’endroit, affiches à l’appui.

L’aménagement du parloir est source de bonheur, selon la réceptionniste.

«Ça donne vraiment lieu à de beaux moments, a-t-elle dit. C’est fou comment les résidents sortent de l’ascenseur avec le sourire.»

Le CHSLD à La Prairie dispose d’un aménagement similaire. Les résidents peuvent se rendre tour à tour dans un bureau au premier étage face à une fenêtre ouverte. Dehors, leur famille, distante à deux mètres, peut leur parler. Chaque étage a sa journée désignée de visites.

«Dès que nous avons proposé l’idée, les familles ont immédiatement collaboré et ont respecté les consignes à la lettre», a indiqué Mélanie Rocco, technicienne en loisirs du centre.

«Cette activité demande beaucoup d’organisation pour respecter toutes les consignes de sécurité, mais ça en vaut tellement la peine!» Mélanie Rocco, technicienne en loisirs

Sa collègue va chercher les résidents sur les étages et les amène dans le bureau.

«Pour ma part, je demande aux famille d’attendre avant d’apparaître devant la fenêtre pour garder l’effet de surprise! La réaction est incroyable! Des pleurs de joies, des rires, des «Je t’aime! Je m’ennuie!» C’est tellement touchant», a-t-elle ajouté.

Une émouvante vidéo à cet effet a d’ailleurs été publiée sur les réseaux sociaux. La voici.