Voiture canadienne de l’année de l’AJAC 2019 : gagnants des catégories annoncés

Article par Michel Deslauriers

Lors du Salon international de l’auto de Montréal, l’Association des journalistes automobile du Canada a dévoilé les gagnants des catégories dans le cadre de son programme de la Voiture canadienne de l’année 2019.

Dans la catégorie des petites voitures, c’est la Kia Forte 2019 qui a remporté le titre, alors que les journalistes de l’AJAC lui ont accordé la meilleure note au chapitre de la valeur subjective. Elle a battu la Honda Insight et la Toyota Corolla à hayon, qui ont terminé respectivement en deuxième et troisième place.

Dans la catégorie des grandes voitures, la Kia Stinger 2019 a terminé au premier rang, suivi de près de la Toyota Avalon, alors que la Mazda3 a pris le troisième rang. La Stinger a reçu les points les plus élevés au chapitre du design, des caractéristiques de confort et de commodité, des performances, de la tenue de route et de la valeur subjective.

Dans la catégorie des voitures intermédiaires de luxe, la Mercedes-Benz E 400 2019 s’est emparé du premier rang pour son design intérieur et extérieur, sa position de conduite et l’ergonomie de son habitacle, ses caractéristiques de sécurité, son confort ainsi que ses faibles niveaux de bruit, de vibrations et d’à-coups. La E 400 a battu la Mercedes-Benz C 300 4MATIC familiale et la Genesis G70, qui se sont classées respectivement deuxième et troisième.

Dans la catégorie des grandes voitures de luxe, les journalistes de l’AJAC ont accordé le meilleur pointage au Volvo V90 R-Design 2019, qui s’est démarquée par son design extérieur, ses performances, sa tenue de route et – bien sûr – son espace de chargement. Il a battu la Lexus LS.

Dans la catégorie des voitures sport et de performance, la Mazda MX-5 2019 a pris le premier rang, passant à peine devant la Volkswagen Golf R et la Ford Mustang qui se sont classées deuxième et troisième. La MX-5 a impressionné les journalistes par sa qualité d’assemblage et sa dynamique de conduite.

Dans la catégorie des petits véhicules utilitaires, le Hyundai Kona 2019 a terminé au premier rang pour son design intérieur et extérieur, sa longue liste de caractéristiques disponibles, ses performances et son comportement routier. Le Nissan Kicks s’est classé deuxième, alors que le Mitsubishi Eclipse Cross a terminé au troisième rang.

Dans la catégorie des véhicules utilitaires intermédiaires, le Mazda CX-5 2019 s’est classé premier, battant le Subaru Forester en deuxième place et le Jeep Cherokee en troisième place. Le CX-5 a reçu les meilleurs pointages au chapitre de la qualité, du design intérieur, des faibles niveaux de bruit, de vibration et d’à-coups ainsi que du comportement routier.

Dans la catégorie des grands véhicules utilitaires, le premier rang a été décerné au Mazda CX-9 2019 qui s’est distingué par son confort de roulement et sa tenue de route. Le Subaru Ascent s’est emparé du deuxième rang, suivi du Hyundai Santa Fe en troisième place.

Dans la catégorie des véhicules utilitaires intermédiaires de luxe, les journalistes ont accordé le meilleur pointage à l’Infiniti QX50 2019, terminant devant l’Acura RDX en deuxième place et l’Alfa Romeo Stelvio en troisième place. Le QX50 s’est démarqué par son design intérieur, le confort de son habitacle ainsi que son économie de carburant.

Dans la catégorie des camionnettes, le Ford F -150 diesel a battu le Ram 1500 et le Chevrolet Silverado 1500, qui ont terminé respectivement deuxième et troisième. Le F-150 a brillé pour le confort de son habitacle, ses bas niveaux de bruit, de vibration et d’à-coups ainsi que pour l’économie de carburant de sa motorisation.

Dans la catégorie des véhicules électriques, la Chrysler Pacifica hybride 2019 a terminé au premier rang pour son design intérieur et extérieur, sa polyvalence et son confort de roulement. Elle a battu la Volkswagen e-Golf qui s’est classée deuxième ainsi que la Nissan LEAF qui s’est classée troisième.

Dans la catégorie des véhicules électriques de luxe, le Jaguar I-PACE 2019 a reçu le meilleur pointage, se démarquant au chapitre des bas niveaux de bruit, de vibrations et d’à-coups, des performances, de la tenue de route ainsi que de l’autonomie. Le deuxième rang est occupé par la Volvo S90 T8, alors que la Volvo XC60 T8 a terminé troisième.

Les prix de la Voiture canadienne de l’année et le Véhicule utilitaire canadien de l’année seront annoncés au Salon de l’auto de Toronto le mois prochain, alors que les prix de la Voiture canadienne écologique de l’année et du Véhicule canadien écologique de l’année seront dévoilés au Salon de l’auto de Vancouver.