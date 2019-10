Voitures autonomes : le cofondateur d’Apple n’y croit plus

Article par Guillaume Rivard

Si les véhicules électriques à grande autonomie commencent à se répandre de plus en plus, les véhicules sans conducteur ni volant ont encore énormément de progrès à faire avant d’atterrir sur nos routes.

En fait, la technologie pourrait ne jamais être assez intelligente et fiable pour qu’ils deviennent une réalité « de mon vivant », a déclaré le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, lors d’une conférence sur la révolution dans l’automobile organisée la semaine dernière à Las Vegas par la firme J.D. Power.

Il dit avoir cessé de croire aux voitures entièrement autonomes et aux promesses de l’intelligence artificielle il y a quelques années.

« J’étais absolument certain que nous allions avoir des voitures autonomes capables d’aller n’importe où et de faire tout comme un être humain. Mais trop souvent, on nous a promis une nouvelle solution pour y arriver et beaucoup d’utilisateurs ont été désenchantés, a-t-il admis. Trop de choses inattendues peuvent survenir. Ça peut être un pneu qui traîne sur la route et la voiture ne sait pas comment l’éviter et revenir à sa place. Il faut au minimum que la personne la plus idiote au monde soit derrière le volant pour prendre le relais en cas d’imprévu ou d’une situation inhabituelle. »

Wozniak, qui a déjà possédé des Tesla, croit que la compagnie californienne est la plus avancée en ce moment, mais qu’elle exagère les capacités de conduite autonome de ses véhicules, ce qui le déçoit. Par exemple, la nouvelle fonction de valet intelligent, qui amène votre voiture jusqu’à vous dans un stationnement, fait déjà l’objet de nombreuses plaintes en lien avec des accrochages ou d’autres évités de justesse.

Selon Wozniak, l’industrie a induit le public en erreur en lui faisant croire que l’intelligence artificielle des voitures ressemblerait à un cerveau humain et pourrait comprendre de nouvelles choses. Son conseil pour les gens qui ne veulent pas conduire? Appelez un taxi, Uber ou un autre service du genre.

Enfin, quand un journaliste lui a posé des questions sur le projet d’Apple de lancer sa propre voiture utilisant une technologie de conduite autonome, Wozniak a simplement répondu qu’il n’était plus dans le cercle des personnes informées, ajoutant : « je pense qu’Apple a encore son projet de voiture. »