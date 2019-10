Voitures électriques : des bornes de recharge chez Canadian Tire

Article par Guillaume Rivard

Après l’ouverture d’une première borne pour véhicules électriques en Ontario le mois dernier, Electrify Canada a annoncé hier que plus de 20 stations verront le jour à certains magasins Canadian Tire du pays.

Electrify Canada est un nouveau réseau de recharge rapide implanté par Volkswagen au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta afin d’offrir encore plus d’options aux propriétaires et locataires de véhicules électriques.

« Canadian Tire est l’un des marchands les plus reconnus et dignes de confiance au Canada, donc il était naturel pour nous de s’associer à eux, a déclaré Rob Barrosa, directeur des opérations d’Electrify Canada. Nous sommes emballés de faire équipe avec une compagnie très bien enracinée à la grandeur du pays et qui partage les mêmes valeurs que nous. Ensemble, nous aurons un impact positif pour les conducteurs de véhicules électriques canadiens. »

Canadian Tire a dit pour sa part vouloir répondre à la volonté des gens de réduire plus que jamais leurs émissions de gaz à effet de serre.

« À la base, Canadian Tire est une compagnie automobile et, depuis plus de 97 ans, nous évoluons pour répondre aux besoins de nos clients », a mentionné Andrew Davies, vice-président principal, Automobile, chez Canadian Tire. Nous sommes excités de travailler avec Electrify Canada en vue d’offrir leur technologie de pointe à nos clients qui possèdent un véhicule électrique. »

Rappelons que tous les modèles de véhicules électriques compatibles avec les bornes de type CCS ou CHAdeMO auront accès au système de recharge ultra rapide d’Electrify Canada.

La recharge est facturée à la minute en fonction des trois niveaux de courant disponibles (de 1 à 75 kW, de 1 à 125 kW et de 1 à 350 kW) et deux options d’abonnement sont disponibles.

Il y a aussi une application mobile qui permet de repérer une borne, d’amorcer une séance de recharge, de suivre l’opération en temps réel et bien sûr de payer.