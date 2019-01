Voitures électriques : lentement, mais sûrement

Article par Frédéric Mercier

Les voitures électriques, on en parle en long et en large depuis plusieurs années. Mais quand vient le temps d’analyser les palmarès de ventes, on remarque que ce sont toujours les VUS et les camionnettes qui demeurent les plus populaires.

Pourtant, les constructeurs automobiles continuent d’investir des sommes astronomiques dans le développement de véhicules électrifiés et assurent à qui veut bien l’entendre que l’avenir est bel et bien électrique.

Précisons que même si les ventes de ce type de véhicules sont encore plutôt dérisoires, elles grimpent de façon assez exponentielle depuis quelques années.

Au Québec, l’année 2018 a été particulièrement favorable à la vente de modèles électriques. En date du 30 septembre dernier, selon les chiffres de la Société de l’assurance automobile du Québec, on comptait déjà beaucoup plus de ventes de modèles électriques à travers la province que pour l’ensemble de l’année 2017.

Le parc automobile québécois compte désormais un peu plus de 40 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables. On est encore loin de l’objectif de 100 000 véhicules que le gouvernement souhaite atteindre d’ici la fin de 2020, mais au rythme où vont les choses, cela demeure dans la mesure du possible.

Faut dire qu’à l’heure actuelle, le gouvernement du Québec gonfle artificiellement les ventes de véhicules électrifiés par le biais d’une subvention pouvant aller jusqu’à 8 000 $. Cette aide financière, la plus généreuse du genre au Canada, ne durera pas éternellement. Et quand elle sera abolie, l’impact sur les ventes se fera évidemment sentir.

En contrepartie, l’industrie automobile propose des modèles affichant une autonomie de plus en plus intéressante à un prix dont la tendance est à la baisse.

On n’a qu’à penser à la petite Chevrolet Bolt EV, dont l’autonomie de 383 kilomètres en a fait la première voiture électrique « abordable » à pouvoir effectuer le trajet Montréal-Québec d’un trait.

Il y a aussi la toujours très populaire Nissan LEAF ainsi que le Hyundai Kona électrique, dont l’autonomie de 415 kilomètres et le prix de 45 599 $ en font l’un des modèles les plus attendus de 2019, toutes catégories confondues.

Puis, il y a la Tesla Model 3, dont l’arrivée au courant de l’année dernière a eu un effet majeur sur le nombre de véhicules électriques immatriculé ici. Les variantes de la Model 3 qui sont livrées à l’heure actuelle sont encore très chères, mais Tesla entend commercialiser une version à 45 000 $ cette année.

Chez les hybrides rechargeables, la Chevrolet Volt, la Toyota Prius Prime et le Mitsubishi Outlander PHEV sont les choix les plus populaires des automobilistes québécois.

Bref, la popularité des modèles électrifiés est à la hausse, et l’offre des constructeurs l’est tout autant. Au Salon de l’auto de Montréal, pas moins de 42 modèles hybrides et électriques sont présentés cette année.

Les ventes de VUS et de camionnettes demeurent largement supérieures, mais il ne faut surtout pas prendre les modèles électriques à la légère!