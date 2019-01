Volkswagen et Ford annonceraient une importante collaboration

Article par Michel Deslauriers

Les constructeurs Volkswagen et Ford sont actuellement en négociation afin de s’entraider dans la commercialisation de véhicules commerciaux, mais voilà que l’agence Reuters avance l’annonce imminente d’une alliance plus importante.

En effet, les deux géants de l’automobile chercheraient à collaborer dans le but de partager les coûts de développement de nouvelles technologies, notamment en matière de motorisations électriques et de conduite autonome. Volkswagen pourrait profiter de la recherche de Ford sur les systèmes de conduite sans conducteur, et Ford emprunterait la plateforme de véhicules électriques MEB, qui servira de base à la nouvelle famille de voitures Volkswagen I.D., mais Reuters précise que les deux compagnies ont déjà dit qu’une alliance n’impliquerait ni fusion ni transfert d’actions.

De plus, la collaboration dans le créneau des véhicules commerciaux permettrait à Volkswagen de vendre leurs propres versions du fourgon Ford Transit et de la camionnette intermédiaire Ford Ranger, tout en assemblant leurs véhicules dans des usines Ford. L’association permettrait à Ford de réaliser des économies alors qu’on procède à une restructuration en Europe, qui inclut l’abandon de modèles moins populaires.

Selon les sources de Reuters, cette nouvelle alliance serait annoncée dès la semaine prochaine, lors du Salon de l’auto de Detroit.