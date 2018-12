Volkswagen Passat 2020 : elle arrive!

Article par Sylvain Raymond

Le Salon de l’auto de Los Angeles vient à peine de se terminer que les constructeurs commencent déjà à laisser filtrer les nouveautés du salon de Detroit de janvier prochain. Dans le cas de Volkswagen, on croit toujours dans les vertus des grandes berlines puisque l’une des têtes d’affiche sera la nouvelle Passat qui, bien que le segment connaisse des baisses de ventes marquées, sera de retour sous une version remaniée.

À LIRE AUSSI: Notre essai de la Volkswagen Passat 2020

Volkswagen vient tout juste de publier quelques images laissant entrevoir ce à quoi ressemblera cette nouvelle mouture. On peut déjà remarquer des éléments de style beaucoup plus dynamiques, notamment avec une grille beaucoup plus imposante et des passages d’ailes élargis. Elle semble plus imposante, et c’est effectivement le cas selon ce qu’a confirmé le constructeur. Elle hérite de nouveaux attributs de la Jetta et de l’Arteon.

Côté motorisation, elle sera équipée d’un quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé de 174 chevaux jumelé à une boîte automatique à six rapports. Plusieurs versions devraient être offertes dont la R-Line qui se distingue par son traitement plus sportif incluant des jantes de 19 pouces.

Construite à l’usine Volkswagen de Chattanooga, la Volkswagen Passat 2020 devrait être en vente au printemps 2019.