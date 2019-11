Volkswagen présente le concept électrique ID. SPACE VIZZION

Article par Guillaume Rivard

Lors d’un événement spécial qui s’est tenu au prestigieux musée Petersen, en marge du Salon de l’auto de Los Angeles 2019, Volkswagen a dévoilé en grande première mondiale le septième concept de sa série ID.

Comme tous les autres, le Volkswagen ID. SPACE VIZZION est entièrement électrique et bâti sur l’architecture MEB du constructeur allemand. Il génère une puissance maximale de 250 kilowatts (335 chevaux) et atteint 100 km/h en 5,4 secondes seulement.

Mais surtout, sa batterie de 82 kWh lui permet de parcourir des distances de 480 kilomètres selon les normes de l’EPA aux États-Unis.

En termes de design, ce nouveau concept prend la forme d’un multisegment qui imite le style des voitures de grand tourisme tout en offrant l’espace d’un VUS. L’aérodynamisme a été poussé au point où le coefficient de traînée n’est que de 0,24, notamment grâce à des ouvertures dans la section avant. L’air est aspiré sous le panneau entre les phares, coule sur le capot abaissé (puisqu’il n’y a pas de moteur en dessous) et est finalement expulsé vers l’arrière.

L’habitacle se veut très lumineux en raison du grand toit panoramique qui le surplombe, du cuir synthétique couleur crème sur les sièges (fait avec des résidus de pommes) et de l’éclairage ambiant personnalisable. Oubliez le chrome; seule une peinture au fini chromé a été utilisée.

Le poste de pilotage n’est pas aussi fantaisiste que d’autres concepts aperçus dernièrement, mais il faut souligner l’énorme écran tactile de 15,6 pouces qui semble flotter sur la planche de bord de même que l’affichage tête haute avec réalité augmentée devant le conducteur. Une bande de lumière interactive entre les montants de toit avant fournit également des informations.

Un modèle de production basé sur le Volkswagen ID. SPACE VIZZION verra le jour à la fin de 2021 avant d’être commercialisé en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. D’ici là, on aura droit au VUS ID. 4 et peut-être – on dit bien « peut-être » – à la compacte à hayon ID. 3.