Volkswagen Tarek : ce petit VUS viendrait au Canada

Article par Guillaume Rivard

Volkswagen pourrait bientôt annoncer la venue d’un nouveau VUS de petit gabarit en Amérique du Nord. Cette information, qui nous arrive quelques jours après la confirmation que la Golf SportWagen et sa version Alltrack ne seront pas de retour sur notre continent, provient d’une présentation de produits faite par Volkswagen en Argentine.

Sur l’une des diapositives, on peut voir une carte des différentes régions de la planète et un modèle appelé Tarek (à ne pas confondre avec le concept de camionnette Tarok) apparaît dans la zone des Amériques, plus précisément pour les marchés du Brésil, de l’Argentine, du Mexique, des États-Unis et du Canada.

La carte en question fait aussi référence au Tharu (ici sur les photos) déjà vendu en Chine et bientôt en Russie, donc il pourrait s’agir du même véhicule : un petit VUS positionné juste en-dessous du Tiguan, bâti sur la plateforme MQB de Volkswagen et accompagné d’un choix de moteurs turbocompressés à essence variant de 1,2 à 2,0 litres.

Autrement dit, le Tarek (nom à confirmer) deviendrait le nouvel utilitaire d’entrée de gamme de Volkswagen au Canada plutôt que le T-Roc ou le T-Cross – deux nouveaux modèles réservés à d’autres marchés, principalement européens.

Ironiquement, les dimensions du Volkswagen Tarek (environ 4,45 mètres de long) sont un brin plus généreuses que celles de l’ancien Tiguan (4,43 mètres), qui a souvent été critiqué en raison de son manque d’espace. Étant donné la nouvelle mode des VUS et multisegments sous-compacts, du Hyundai Kona au Subaru Crosstrek en passant par le Ford EcoSport, il pourrait quand même connaître plus de succès.

Quant à la production, il semblerait que les unités destinées au marché nord-américain sortiront de l’usine mexicaine de Volkswagen.

Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus de détails ou une réponse officielle de Volkswagen Canada.