Volkswagen veut décrocher le record du Nürburgring

Article par Germain Goyer

La division Motorsport de Volkswagen pourrait difficilement être plus ambitieuse. En effet, elle a l’intention de devenir la détentrice du tour le plus rapide du Nürburgring.

C’est ce qu’on apprend sur Autocar, un magazine automobile britannique.

Rassurez-vous, ce n’est pas avec sa Beetle qui en sera à sa dernière année de production que Volkswagen entend battre ce record. C’est plutôt avec la I.D. R, qui a notamment remporté la course de Pikes Peak en devenant l’automobile la plus rapide à parcourir ce circuit.

Rappelons qu’il s’agit d’une voiture entièrement électrique qui développe 680 chevaux-vapeur.

Le but premier sera de battre le record de la voiture électrique la plus rapide autour du Nürburgring. Celui-ci a été établi par la Nio EP9 qui a été développée par une firme chinoise. Le chronomètre affichait 6 minutes, 45 secondes et 90 centièmes lors de son passage à la ligne d’arrivée.

En revanche, certaines rumeurs suggèrent que l’impressionnant bolide développé par Volkswagen pourrait aussi décrocher le record de la voiture la plus rapide sur le Nürburgring, et ce, toutes catégories confondues. Celui-ci est présentement détenu par la Porsche 919 Hybrid Evo qui a enregistré un temps de 5 minutes, 19 secondes et 55 centièmes.

Volkswagen aurait loué la légendaire piste allemande en mai prochain. Il ne sera donc pas étonnant que la tentative soit réalisée à ce moment.