Volvo songe à lancer deux nouveaux VUS qui surprendront

Article par Guillaume Rivard

Volvo ne fait pas exception au reste de l’industrie automobile, obsédée par les véhicules utilitaires.

Bien que ceux-ci représentent 61% de ses ventes mondiales au cours de la première moitié de 2019 (en hausse de 10% par rapport à 2018), son PDG Hakan Samuelsson a déclaré dans une récente entrevue à un magazine britannique que Volvo considère sérieusement une expansion de sa gamme de VUS et de multisegments, et ce, aux deux extrémités de l’échelle.

« Nous n’excluons pas l’idée de faire des ajouts, surtout dans des créneaux très importants comme celui des VUS, a-t-il raconté à Auto Express. Je pense que cette possibilité est aujourd’hui à l’étude. Vous pourriez voir apparaître un plus gros VUS et peut-être même aussi un plus petit. Nous allons vous surprendre dans le futur. »

Que veut dire Samuelsson plus précisément? Une fois que tous les principaux vides auront été comblés et que sa stratégie d’électrification sera pleinement implantée, Volvo aimerait offrir un modèle porte-étendard au-dessus du XC90 et un nouveau modèle d’entrée de gamme en-dessous du XC40.

D’un côté, l’idée d’un authentique VUS de luxe pleine grandeur – qui s’appellerait XC100 – trotte dans la tête des dirigeants de Volvo depuis aussi longtemps que le lancement du premier XC90 en 2002. Toutefois, sous l’égide de Ford, la compagnie manquait de liberté et de ressources pour y donner suite.

Les choses sont différentes à présent que Volvo est passée entre les mains du constructeur chinois Geely et que ses ventes atteignent des records. Le XC100 serait de retour dans les plans et on pourrait le voir d’ici 2022 ou 2023. Des sources parlent d’un véhicule mesurant environ 13 centimètres de plus en longueur et en empattement que le XC90 actuel. Ses groupes motopropulseurs seraient sans doute les mêmes, par contre.

Quant à un nouveau modèle positionné sous le XC40, voici d’autres explications de Samuelsson :

« Nous avons ajouté le XC40, qui est notre plus petit VUS, pour nous donner une gamme très solide, mais il ne faut jamais dire jamais. Il y a une tendance à l’heure actuelle qui fait que le haut de gamme est de moins en moins une question de taille. Juste parce que vous portez un petit habit, ça ne veut pas dire qu’il doit être en polyester. On verra bien. »

Le grand patron a sous-entendu qu’un tel modèle pourrait profiter des technologies de Geely, d’une part, et aussi du nouveau service d’abonnement Care by Volvo, permettant à la compagnie de louer de petits véhicules à des clients au lieu de les vendre à plus bas prix.

Dans ce cas-ci, aucune date n’a été avancée.

Entre-temps, si vous recherchez un nouveau produit Volvo qui sort de l’ordinaire, rappelons qu’un XC40 électrique sera dévoilé d’ici la fin de l’année.