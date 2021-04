Vote de confiance du conseil d’administration envers la direction du CISSSMO

Malgré le bris de confiance évoqué par les médecins, l’équipe de gestion du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest a toujours la confiance de son conseil d’administration.

Celui-ci reconnaît que la pandémie a, avec le temps, eu des impacts sur l’essoufflement et la mobilisation. Le situation de la main-d’oeuvre demeure critique, notamment dans les milieux hospitaliers.

Claude Jolin, président du C.A. du CISSSMO, a réagi aux récentes sorties, notamment celles qui demandait la mise en tutelle de l’organisation. Notamment la lettre rédigée par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens qui laissait sous-entendre l’inaction du C.A. et de la direction du CISSSMO devant la pénurie de main-d’oeuvre et des difficultés de recrutement et la croissance des besoins de la population.

«À ce titre, le C.A. a plutôt été témoin d’une équipe de gestion sincèrement mobilisée à trouver des solutions, qui a fait preuve d’un engagement exemplaire en faisant plusieurs représentations auprès des différentes instances incluant l’équipe ministérielle et a tendu la main aux membres de l’équipe médicale à plusieurs reprises pour collaborer au déploiement d’actions d’amélioration, évoque M. Jolin. Ainsi, bien que certaines décisions difficiles ont dû être prises dans les dernières semaines afin de réorganiser certains services, il est important de rassurer la population que celles-ci ont été prises de façon à assurer des services sécuritaires et en impliquant toutes les parties prenantes.

Aucun manquement à la gouvernance

Le comité de gouvernance du C.A. a analysé la situation. Que ce soit par l’application du code d’éthique et de déontologie en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Les enjeux actuels et les insatisfactions vécues n’ont pas démontré de manquement à la gouvernance de l’organisation.

«Le fonctionnement du comité de direction est révisé selon les enjeux, en synergie avec les membres du comité de direction, ce qui témoigne de l’ouverture du président-directeur général à améliorer concrètement la situation en cohérence avec les valeurs de l’organisation», ajoute le président du C.A.

Ce dernier a également commenté le départ de la directrice des services professionnels et de l’enseignement médical.

«Bien que nous soyons également attristés de son départ, nous souhaitons rappeler que notre organisation repose sur plus de 500 médecins, 300 gestionnaires et 10 000 employés et que la collaboration de tous est essentielle à la réussite et l’atteinte des objectifs qui nous sont communs, soit des services sécuritaires à la hauteur des besoins de notre population», a-t-il exprimé.

Confiance envers le pdg

Les différentes sorties des médecins pointaient souvent en direction du président directeur général, Yves Masse. Or, le C.A. réitère sa confiance à son endroit.

«Au cours des derniers mois et depuis la création du CISSSMO, il a pu démontrer son leadership ainsi que sa capacité à faire avancer des projets, notamment le projet du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges, le complexe temporaire à l’Hôpital du Suroît et les deux maisons des aînés qui permettront de mieux répondre aux besoins croissants de la population, mentionne Claude Jolin. Nous pouvons ajouter le support à l’élaboration d’un modèle novateur dans nos centres de vaccination COVID-19. Nous croyons donc qu’il a toute la légitimité de poursuivre son mandat afin de soutenir l’organisation à sortir de la crise actuelle.»