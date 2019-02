Votre véhicule est beaucoup plus sale que vous le croyez

Article par Germain Goyer

L’organisation américaine CarRentals s’est penchée sur la question de l’hygiène d’une automobile. Et les résultats de l’étude sont fort étonnants.

En effet, sur 1 000 Américains interrogés, à peine le tiers affirme laver l’extérieur de son véhicule une fois par année. 12% d’entre eux admettent ne jamais nettoyer l’habitacle.

En négligeant ainsi un véhicule, on encourage la prolifération des bactéries. Et si des déchets alimentaires y sont laissés et que le soleil plombe sur la voiture, le tout empire.

Selon cette étude, pas moins de 629 UFC (unités formant colonies) par centimètre carré se trouvent sur un volant. Histoire de comparer, ce nombre est six fois plus élevé que celui d’un écran de téléphone cellulaire, quatre fois plus grand que celui du siège d’une toilette publique et deux fois plus élevé que celui d’un bouton d’un ascenseur.

CarRentals explique que la présence si marquée de bactéries dans l’habitacle d’un véhicule est attribuable au pistolet de la pompe de carburant. En effet, la propreté dudit pistolet laisse souvent à désirer et il est rare qu’on se lave les mains entre la fin du plein et le moment de reprendre la route.

À titre indicatif, le pistolet d’une pompe de station-service est près de 12 000 fois plus sale que le siège d’une toilette publique.

Afin d’améliorer cette problématique, l’organisme américain recommande de désinfecter avec des lingettes certaines surfaces comme le volant, le levier de vitesses ainsi que les poignées de porte. Il mentionne aussi qu’il est pertinent de remplacer au besoin le filtre à air, de nettoyer ses clés, de passer l’aspirateur sur les surfaces recouvertes de tissu et de nettoyer en profondeur les tapis.