Votre vie amoureuse entre les mains d’Alex Perron

Crédit photo : Gracieuseté

Où rencontrer l’amour? Comment bien remplir une fiche rencontre sur un site Web? Quoi ne pas faire pendant une date? Alex Perron répond à ces questions dans son spectacle Alex, coach de vie amoureuse – La conférencequ’il présentera à Brossard le 4 avril.

Sérieux? Pas tout à fait. Le nouveau spectacle d’Alex Perron est avant tout humoristique.

«Je ne suis pas tout à coup devenu un vrai coach de vie amoureuse, mais j’ai vraiment pensé et conçu le show comme une conférence de coach de vie», explique le sympathique humoriste.

Et cette idée, Alex Perron l’a poussée au maximum; le spectacle dure une heure et demie, sans entracte, comme dans une vraie conférence. Il tutoie son public, s’exprime toujours avec positivisme, fait une période de questions, vend ses livres après la conférence… Sans oublier l’«écran avec un mauvais PowerPoint» qui l’accompagne, à l’image des vrais coach de vie!

Entre vérité et parodie

Mais bien qu’il s’agisse avant tout d’un spectacle d’humour, Alex Perron donne de réels conseils et trucs de séduction, son but étant que «les gens ressortent crinqués et qu’ils trouvent l’amour».

«Je dis qu’il faut arrêter de penser que tout se passe dans un bar, exemplifie-t-il. La cabane à sucre et le cours de zumba sont de beaux endroits pour rencontrer.»

Celui que l’on voit partout sur nos écrans précise toutefois que son spectacle n’est pas destiné qu’aux célibataires, bien au contraire.

«Je le dis au début de la conférence: si vous êtes en couple, vous faites bien d’être ici parce qu’on est jamais loin d’un comeback au célibat», dit-il en riant.

Cordonnier mal chaussé

Lorsqu’on lui demande s’il est en couple, Alex Perron répond avec tout le sarcasme qu’on lui connait: «Non parce que, maintenant, je me consacre à l’amour des autres!»

«Faut que j’applique mes propres trucs, ajoute-t-il en riant. Je suis le cordonnier mal chaussé!»

Chose certaine, Alex Perron est un bon wingman.

«J’ai deux couples qui se datent en ce moment, mais ils étaient seuls le soir où ils sont venus voir ma conférence. Ça me fait rire! Je leur dis: tenez-moi au courant!»

«Mon but est de battre le nombre de bébés de L’amour est dans le pré», ajoute-t-il en référence à la populaire émission.

Suite logique

La conférence est la suite logique du livre Le carnet secret d’Alex, publié au début de 2018. Ce qui devait être un livre de recettes coquines s’est transformé en un livre de coach de vie; une idée d’Alex qui avait plu à son éditeur.

Mais d’où lui vient cet intérêt soudain pour les coachs de vie?

«Il y a dix ans, on n’entendait pas parler de ça, ça n’existait pas. Maintenant, il y en a pour tout: le succès, l’amour, la famille, le travail… J’en ai regardé beaucoup. Je ne suis pas dans le jugement; ce que j’aime faire, c’est parodier ce qui fonctionne, ce qui a du succès.»