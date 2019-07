Voyez et écoutez la nouvelle Corvette avant sa grande première

Article par Guillaume Rivard

Le 18 juillet approche à très grands pas, chers amis. L’attente pour la première mondiale de la toute nouvelle Chevrolet Corvette 2020 est presque terminée.

Cela dit, nous n’allons pas rater l’occasion de vous partager une vidéo de cette Corvette de huitième génération (C8) qui roule à fond de train sur le fameux circuit du Nürburgring, en Allemagne.

Au moins deux (possiblement quatre) prototypes arborant le même camouflage utilisé par Chevrolet depuis quelques semaines ont été aperçus sur la boucle de 20 kilomètres et une vidéo de 12 minutes a été publiée sur la chaîne YouTube de Carspotter Jeroen.

Les voitures ne semblent pas être munies d’accessoires ou d’autres éléments qui viendraient nuire à leur performance en piste. Autrement dit, à part le design, il s’agit essentiellement du produit final.

Les premières impressions de ce test dynamique sont que la nouvelle Corvette est beaucoup plus équilibrée et stable dans les virages. Évidemment, son moteur V8 de 6,2 litres en position centrale joue un grand rôle là-dedans. Portant le nom de code LT2, c’est une version légèrement modifiée de l’actuel moteur LT1. On parle d’une puissance qui frôlerait les 500 chevaux.

Nous aurons bien sûr toutes les spécifications ainsi que des images officielles dans 10 jours à peine, alors suivez-nous pour ne rien manquer de la nouvelle Corvette. Et n’hésitez pas à monter le volume, car le son est fantastique!