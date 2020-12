Walter, la vedette de la semaine

Je suis Walter, un charmant lapin bélier de 4 ans. J’ai été abandonné au refuge il y a 3 mois parce que je ne pouvais pas déménager avec mon propriétaire.

Je suis curieux et je ne fais pas de dégâts dans la maison. Vous me faites plaisir quand vous grattez mon dos et l’arrière de mes oreilles si mignonnes. Au refuge, on prend très bien soin de moi. J’ai même été traité par chirurgie pour mes «cherry eyes».

J’aimerais me trouver une famille adoptive pour laisser ma place à d’autres lapins dans le besoin.

Plus d’information et heures d’adoption

Je vous invite à contacter la SPCA Roussillon ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698