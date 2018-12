Xpeng lance un VUS électrique abordable en Chine

Article par Olivier Beaulieu

Depuis le lancement du manufacturier automobile Tesla, son dirigeant – l’excentrique Elon Musk – affirme fréquemment que son objectif ultime est d’accélérer la présence des voitures électriques sur le marché mondial.

Visiblement, son souhait semble s’être exaucé! L’offre de produits électriques continue de croître et des quasi-répliques de Tesla se pointent maintenant le bout du nez sur le continent asiatique.

Il y a à peine plus d’un an, une entreprise chinoise du nom de Xpeng Motors a fait couler beaucoup d’encre suite à son apparition au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, particulièrement en raison de son design ouvertement inspiré de celui des voitures Tesla. Créée en 2014, cette jeune compagnie spécialisée en développement de technologies d’intelligence artificielle destinée à l’automobile met maintenant en marché son premier utilitaire sport 100% électrique : le Xpeng G3.

Quoique l’habitacle, le tableau de bord et le pare-brise ressemblent considérablement à ceux du Model S et du Model X de Tesla, son design extérieur est résolument différent.

Le Xpeng G3 réalise des performances raisonnables grâce à une batterie de 145 kW (194 chevaux) et un couple de 221 livres-pied. Quant à son autonomie, les données du constructeur qui sont produites conformément aux normes européennes demeurent floues.

Effectivement, selon les chiffres officiels, la batterie d’entrée de gamme aurait une autonomie de 350 km contrairement à l’autre batterie qui n’offrirait que 15 km de plus. Curieusement, le manufacturier affirme que ces chiffres peuvent grimper respectivement à 520 et 530 km d’autonomie si la vitesse du véhicule reste constante. Il est donc raisonnable de douter que cette affirmation s’applique également au Canada…

En ce qui a trait au prix, l’entreprise basée à Guangzhou en Chine mérite toute notre attention. Elle prétend que le prix de vente suggéré en Chine sera l’équivalent de 33 000 $ US avant les subventions et les incitatifs qui peuvent faire chuter le prix à moins de 20 000 $ US. À ce prix, on parle d’un concurrent très menaçant.

Pour le moment, la firme ne semble pas s’intéresser au marché de l’Amérique du Nord, et ce, même si elle a fait une apparition remarquée au Consumer Electronics Show il y a un an. Cela dit, Xpeng Motors vient tout juste de terminer une quatrième ronde de financement qui totalise maintenant 1,3 milliard $ US. Avec cet appui, l’entreprise risque fortement d’investir dans sa capacité de production et concrétiser ses ambitions internationales, le cas échéant. Disons seulement que pour une compagnie âgée d’à peine cinq ans, il ne serait pas surprenant de la voir rapidement tenter une percée de notre côté de l’océan.