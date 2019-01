Zachary Lavoie bat ses records une 2e fois de suite

L’haltérophile de Sainte-Catherine, Zachary Lavoie, est sur une lancée. En l’espace d’un mois, il a fracassé à deux reprises ses plus récentes marques personnelles sur la scène nationale.

Lors des Championnats canadiens junior qui étaient présentés à Brossard, le 19 janvier, l’athlète affilié au Club Gros-Bill à La Prairie a établi un record à l’arraché en soulevant 116 kg. Puis, à l’épaulé-jeté, il a égalé son meilleur résultat établi un mois plus tôt en Ontario. Ce faisant, le compétiteur chez les 96 kg et plus a inscrit son meilleur total avec 265 kg. Il s’est couvert d’or, comme à Belleville en décembre.

«Son prochain objectif est de se qualifier pour la Classique haltérophile du Québec qui se tiendra à la fin mars, indique son entraîneur, Jocelyn Bilodeau. À moyen terme, il veut réaliser ses standards canadiens senior et participer à aux championnats canadiens en 2020.»

Entretemps, ceux de 2019 seront présentés à l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie, en mai.

Autre résultat

Un deuxième représentant du Club Gros-Bill a pris part à la compétition nationale à Brossard, soit Jean-Frédéric Rose. Il concourait dans la catégorie des 67 kg où la compétition était forte, indique M. Bilodeau, et «il y avait une lutte pour la 2e place avec un représentant de l’Ontario».

Jean-Frédéric Rose a répété sa meilleure performance à vie, soulevant un total de 231 kg aux deux épreuves (103 kg à l’arraché et 128 kg à l’épaulé-jeté). Il avait obtenu pareil score lors des championnats junior québécois, en décembre. Il a remporté la médaille d’argent.

«La différence cette fois-ci, c’est que sa performance comptait officiellement pour ses standards canadiens senior. Il sera donc de la partie pour la plus grosse compétition au pays en mai», se réjouit M. Bilodeau.