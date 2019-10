Zombie boy victime d’un accident selon la coroner

À lire aussi Les proches de Zombie Boy doutent de la théorie du suicide

Le Châteauguois d’origine Rick Stephan Genest, connu internationalement sous le pseudonyme Zombie Boy, est décédé accidentellement le 1er août 2018 a conclu le Bureau du coroner. Il a fait une chute mortelle d’un balcon situé au troisième étage d’un immeuble à logements à Montréal.

La thèse du suicide avait été évoquée rapidement après l’annonce de son décès. Les proches de Rick Genest avait contesté cette hypothèse.

Selon la coroner responsable du dossier, Me Mélissa Gagnon, des dossiers médicaux indiquent que Zombie Boy avait déjà consulté dans le passé pour des problèmes de santé mentale. «Certains proches ont rapporté qu’il entendait des voix, surtout lorsqu’il consommait. Toutefois, M. Genest ne semblait pas être dans un état de psychose ni de délirium lorsqu’il est sorti sur le balcon», rapporte-t-on par voie de communiqué.

Les témoignages des proches indiquent plutôt que Zombie Boy «était heureux» au moment de son décès. «Il était très motivé par ses nombreux projets artistiques, il était bien entouré et il venait de se fiancer», informe-t-on.

Intoxiqué par l’alcool

Des analyses toxicologiques ont démontré, qu’au moment de sa chute, Zombie Boy «était fortement intoxiqué par l’alcool, avec un taux de 234 mg/dl, soit presque trois fois la limite légale pour conduire». Du cannabis a également été détecté dans son sang.

Le 1er août 2018, Zombie Boy, se trouvait chez un proche. «Les caméras de surveillance situées à l’intérieur de l’immeuble ont permis de voir M. Genest sortir seul sur le balcon et porter à sa bouche ce qui semble être une cigarette», relate le Bureau du coroner. Aucun témoin ne l’a vu tomber.

«Certains des proches de M. Genest ont indiqué qu’il avait l’habitude de s’asseoir sur la rampe du balcon extérieur de l’immeuble lorsqu’il sortait fumer. Considérant cette habitude et son état d’ébriété très avancé, il est plausible que M. Genest soit accidentellement tombé du balcon», conclut la coroner. Zombie Boy est décédé à l’âge de 32 ans d’un traumatisme crânien à la suite de la chute du balcon selon Me Gagnon.

Décès médiatisé

L’annonce de la mort de cet artiste a été très médiatisée. Zombie Boy était reconnu à travers la planète en raison de son corps entièrement tatoué.

Il s’est fait connaître du grand public lorsque le styliste de la chanteuse Lady Gaga, Nicola Formichetti, l’a repéré en 2011. Zombie Boy avait alors été invité à participer à un défilé du prestigieux designer Thierry Mugler à Paris. On l’a par la suite vu dans le vidéoclip de la chanson Born this way de Lady Gaga.

À partir de ce moment, il a commencé une carrière de mannequin tout en s’intéressant au monde du freak show et à l’univers underground.

Une statue de cire à son effigie a été érigée au Musée Grévin à Montréal. Il détient deux records dans le livre des Records Guiness : celui du corps humain ayant le plus grand nombre d’insectes tatoués ainsi que celui ayant le plus grand nombre d’os dessinés sur la peau.

Plus de 930 000 personnes suivaient sa page Facebook; 357 000 sa page Instagram et 117 000 sa page Twitter.