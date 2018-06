1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie : l’équipe de la Ville de Saint-Constant relève le défi

Crédit photo : Gracieuseté

Les cinq cyclistes de l’équipe de la Ville de Saint-Constant au 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie, du 14 au 17 juin, sont fiers du chemin parcouru, d’autant plus que cette 10e édition a été plus difficile qu’en 2017.

«C’était un défi physiquement, raconte Hugo Sénéchal, qui a vécu les deux expériences. Le parcours était beaucoup plus exigeant en raison des dénivellations beaucoup plus importantes.»

Sur une des vidéos tournées pour la Ville, on voit d’ailleurs deux cyclistes de l’équipe, dont M. Sénéchal, venir mettre la main dans le dos du maire Jean-Claude Boyer pour l’aider à terminer une portion de 70 km. Aux prises avec un vent de face dans une pente, le maire peinait.

«On voulait arriver ensemble et on s’est entraidé à plusieurs reprises», enchaîne le directeur du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.

M. Boyer abonde dans le même sens, soulignant l’esprit de solidarité des participants qui ont été amenés à repousser leurs limites.

«On pouvait vraiment compter les uns sur les autres dans les segments les plus difficiles. Sans cet esprit de collaboration qui anime et unit les cyclistes, nous n’aurions pas pu y arriver, reconnait-il. On dit souvent que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.»

Accueillis en héros

Partis de Saguenay le 14 juin – le coin de pays du fondateur de l’activité Pierre Lavoie -, les participants ont terminé leur parcours à Montréal, le 17 juin, où ils ont été accueillis en héros par leur famille et amis.

«C’est un moment extraordinaire et magique qu’il faut vivre une fois dans sa vie, confie M. Sénéchal. Après avoir affronté la pluie, le vent et le manque de sommeil, on entre au Stade olympique en champion. On devient très émotif de retrouver les nôtres.»

Préparés à cette aventure depuis des mois, les cyclistes de Saint-Constant se sont relayés jour et nuit, afin de compléter les différentes étapes du 1 000 km. Chacun a connu ses difficultés, comme des petites douleurs ou une crevaison, mais au final rien n’a été insurmontable pour eux.

Promotion de saines habitudes

L’équipe avait pour but de faire rayonner la municipalité à travers la province, mais aussi de promouvoir les saines habitudes de vie à Saint-Constant, tout en soutenant la recherche sur les maladies héréditaires orphelines. Les cyclistes ont amassé plus de 29 000$, dont 10 000$ seront remis à quatre écoles primaires de Saint-Constant pour encourager des activités sportives. Jusqu’au 31 août, il est possible de faire un don à l’équipe de Saint-Constant sur le site du Grand défi Pierre Lavoie.

«J’aime bien Pierre Lavoie lorsqu’il dit que c’est dans l’inconfort qu’on devient plus fort parce que c’est vrai. On a grandi de cette expérience.» -Hugo Sénéchal

Autre équipe locale

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries était aussi représentée au 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie. L’équipe était formée de: Chantal Deslauriers, directrice de l’école primaire de la Rive à Châteauguay, Lina Ouimet, directrice de l’école primaire Saint-Joseph à Mercier, Suzanne Gonsalves, directrice adjointe de l’école primaire de la Petite-Gare à La Prairie, Édith Montpetit, conseillère pédagogique en éducation physique et à la santé aux Services éducatifs, et Maryse Girard, directrice de l’école secondaire Pierre-Bédard à Saint-Rémi.