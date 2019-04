Le Reflet et Gravité Média vous invitent à visiter leurs coulisses

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias qui se tiendra du 29 avril au 5 mai, Gravité Média et ses quatre hebdomadaires vous invitent à vous aventurer derrière le rideau et à découvrir ce qui se passe dans les coulisses de votre journal local.

Où les journalistes puisent-ils leurs informations? De quelle façon le Web a-t-il modifié leur quotidien? Comment se construit chaque édition hebdomadaire? Comment se finance votre journal? De quelles façons les conseillers médias répondent aux besoins des annonceurs? Quelles sont les défis et obstacles des hebdomadaires locaux dans un domaine en grande transformation? Quelles sont leurs réussites, leurs victoires?

Les artisans de votre hebdomadaire local répondront à toutes ces questions et bien plus encore à l’occasion de deux «visites guidées» au cours desquelles ils vous présenteront leur réalité.

Les visites d’environ 30-45 minutes auront lieu le mercredi 1er mai, à 11h et à 14h. Les places sont limitées. Réservation obligatoire par courriel au redactionrf@gravitemedia.com.

Pour plus d’information sur Le Reflet, visitez www.lereflet.qc.ca. Pour en savoir plus sur Gravité Média, consultez gravitemedia.com.

Pour connaître toutes les activités organisées pendant la Semaine de la presse et des médias, visitez semainedelapresse.com.