La Direction de santé publique de la Montérégie a enregistré 78 nouveaux cas de COVID-19 dans la MRC de Roussillon entre le 13 et le 19 juillet. C’est un peu moins que la semaine précédente.

La MRC de Roussillon couvre les territoires de Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore,.

Dans la semaine précédente, soit celle du 5 au 12 juillet, cette région avait recensés 99 nouveaux cas. Cette flambée des cas avait été causée par une éclosion locale liées à des fêtes privées à la fin du mois de juin.

La Direction de santé publique de la Montérégie et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie ont tenu trois cliniques de dépistages mobiles de la COVID-19 ces dernières semaines, deux à Mercier et une à Châteauguay.

Selon les informations de la Ville de Mercier, 1 141 personnes ont été testées lors des deux journées de dépistage mobile dans la municipalité. Douze d’entre elles ont reçu un résultat positif, indique la Ville. « Selon les informations dont nous disposons, ce taux d’environ 1 % de cas positifs est commun pour ce type de clinique », a souligné la mairesse de Mercier, Lise Michaud.

