Abonnement gratuit à la Chambre de commerce pour les entreprises de Delson

Crédit photo : Studio Anne Bourbeau Passion Photo

Les élus de la Ville de Delson ont entériné une motion visant à offrir des privilèges aux entreprises de son territoire qui désirent bénéficier des services de la Chambre de commerce Royal-Roussillon (CCIRR).

Le maire Christian Ouellette en a fait l’annonce à l’occasion du cocktail du président qui s’est tenu le 27 février aux bureaux de Gravité Média à Candiac.

Concrètement, chaque entreprise de Delson qui n’a jamais été membre et chaque nouvelle entreprise qui s’installe à Delson se verra défrayer le coût d’abonnement à la CCIRR par la Ville pendant un an.

«Cette aide financière profitera donc aux entreprises afin d’élargir leur réseau lors de leur démarrage dans la région et viendra aussi soutenir le développement et l’expansion souhaitée pour la CCIRR au cours des prochains mois», félicite la Chambre de commerce par voie de communiqué.

«Le développement économique de ma région me tient particulièrement à cœur et je suis fier que les membres de mon conseil municipal aient accepté d’appuyer concrètement la CCIRR et d’ainsi les aider à poursuivre leur rayonnement et la représentation des différentes entreprises de Delson», a affirmé M. Ouellette, lors de son allocution.

De son côté, le président de la CCIRR, Yves Bisson, s’est dit emballé par cette annonce et enjoint les autres villes du territoire à emboîter le pas.