Accident mortel à Saint-Isidore : Le présumé chauffard formellement accusé

Crédit photo : Facebook

Andrew Beaulieu-Laforce a été formellement accusé au palais de justice de Valleyfield, le lundi 4 juin, de quatre chefs d’accusation dont conduite dangereuse causant la mort, à propos d’un accident mortel survenu le 1er juin à Saint-Isidore.

Les accusations déposées à l’égard du jeune homme de 21 ans sont graves. Il est question de négligence criminelle ayant causé la mort, de conduite dangereuse ayant causé la mort, de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort et de ne pas s’être arrêté à la suite d’un accident tout en sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne et ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et que cette dernière en meurt.

Lors de la comparution de celui qui, sur Facebook, se décrit comme un passionné de voiture modifiée et qui publie des vidéos de courses de voitures, la procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Kim Émond a avisé le juge Bertrand St-Arnaud qu’elle s’opposait à la remise en liberté de l’accusé.

L’enquête sur remise en liberté du jeune homme qui ne possède aucun antécédent judiciaire se déroulera le mardi 5 juin au palais de justice de Valleyfield.

À LIRE AUSSI SUR LE MÊME SUJET :

Accident mortel à Saint-Isidore