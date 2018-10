Activité de financement pour la fondation MIRA

Crédit photo : Gracieuseté - Mira

Les amoureux des chiens pourront contribuer à la campagne Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA ce week-end (les 13 et 14 octobre) à la succursale Mondou située au 380, route 132, local 100, à Saint-Constant.

De 13 h à 17 h, Mondou et MIRA accueilleront les passionnés des animaux avec l’objectif de sensibiliser les Québécois à la mission de MIRA et de faire connaître le rôle de leurs chiens, tout en amassant des fonds pour la cause. Les bénéficiaires MIRA (non-voyants, personnes à mobilité réduite et enfants autistes) accompagnés de leurs chiens seront en magasin pour accueillir les clients et parler de leur expérience personnelle.

Les dons recueillis lors de la campagne Mondou Mondon sont versés en totalité à MIRA. Ils serviront notamment à former les chiens MIRA, leurs familles d’accueil, les entraîneurs et les bénéficiaires. Ces fonds contribueront également au fonctionnement de la pouponnière MIRA qui voit naître chaque année 300 chiots et où travaillent en continu une douzaine d’employés et un vétérinaire.

Le public est invité à donner de différentes façons, que ce soit en se procurant un bracelet Mondou Mondon au montant de 2$ en magasin, à la caisse, en se procurant le calendrier 2019 pour 5$ ou par des dons de 1$, 3$, 5$ ou plus à la caisse en magasin. Le calendrier est remis à toute personne faisant un don de 5$ ou plus.

