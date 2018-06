Une adolescente de Candiac filmée nue à son insu

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Entre janvier 2015 et août 2017, une adolescente qui demeurait à Candiac, puis à Montréal, a été filmée à son insu par le biais de caméras cachées dans sa chambre et la salle de bain. L’auteur de ce délit, Stéphane Mongeon, a écopé d’une peine de 20 mois de prison, assortie d’une probation de trois ans, selon les informations de La Presse. Ce dernier pouvait regarder en direct les vidéos via son cellulaire.

L’homme de 58 ans a plaidé coupable à la fin juin à deux chefs d’accusation pour avoir produit de la pornographie juvénile et s’être introduit par effraction dans un appartement de Montréal pour produire de la pornographie juvénile à l’été 2017.

Toujours d’après le quotidien, c’est en 2017 que la mère de la victime a repéré une caméra dans le nouveau condo de sa fille à Montréal.

«Suspicieuse, elle vérifie dans le cellulaire de l’accusé et découvre une application qui diffuse en direct depuis la chambre de sa fille. Expert en informatique, Stéphane Mongeon travaille pour la mère depuis quelques années», lit-on dans l’article du quotidien.

L’employé affirme avoir installé les caméras pour la sécurité de l’adolescente. En vérifiant l’ordinateur de M. Mongeon, la mère a trouvé des photos et vidéos de sa fille dans son condo, mais également dans leur ancienne résidence à Candiac. Parmi les vidéos, certains montrent l’adolescente en relation sexuelle avec son petit ami.

En 2016, Stéphane Mongeon avait reçu une peine de trois ans de pénitencier pour une affaire de fraude. Son nom figure maintenant au Registre national des délinquants sexuels à perpétuité.