Arrestations dans une station-service à Sainte-Catherine

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

La police a procédé à des arrestations à la station-service Shell du boulevard des Écluses à Sainte-Catherine, le 29 janvier vers 4h45.

Selon le témoignage du commis de la station-service, Jonathan Gauvin, les suspects au nombre de cinq à six ont acheté des cigarettes et des cartes prépayées en utilisant des cartes de crédit frauduleuses.

Il a profité du fait que les suspects retournaient à leur véhicule pour appeler les policiers.

«Ils sont revenus pour acheter des cartes prépayées. J’ai décidé de demeurer calme pour maîtriser la situation. Je me disais que si j’allais stresser de plus en plus, j’aillais leur montrer. J’ai pris mon temps (pour la transaction), dans l’attente des policiers», a-t-il témoigné au Reflet.

C’est la première fois que celui-ci était confronté à une telle situation dans le cadre de son travail. Ce dernier a fait sa déposition ce matin auprès des policiers.

Le Reflet attend la version de la Régie dans ce dossier.