Arrêté pour capacités affaiblies par la drogue

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

Un conducteur de 18 ans a été arrêté pour avoir conduit son véhicule avec les capacités affaiblies par la drogue dans la soirée du 10 décembre sur la route 132 à Saint-Constant.

«Un témoin a suivi et signalé au Service de police qu’un véhicule roulait avec une crevaison sur une longue distance sur la route 132, entre Candiac et Saint-Constant. La voiture a été interceptée par les policiers près du numéro civique 300, voie de desserte. Il y avait trois personnes à bord et le conducteur a été arrêté», a mentionné François Michaud, agent aux relations médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Le suspect a dû se soumettre à un test par un agent évaluateur de la Régie. À la suite des résultats de l’analyse toxicologique, le dossier sera soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Questionné sur le fait que quatre véhicules de police se sont rendus sur les lieux, M. Michaud a mentionné qu’il n’est pas inhabituel de voir plusieurs autopatrouilles sur la scène d’un événement. Dans ce cas, il a rappelé que la Régie ne commente pas le rôle des agents appelés en intervention.

À LIRE SUR LE MÊME SUJET :

Drogue au volant : la police Roussillon partage un «agent évaluateur» avec d’autres corps policiers