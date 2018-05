Une aventure virtuelle d’un réalisme à couper le souffle

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Un studio de jeux virtuels a ouvert ses portes dans le parc industriel à Delson. Une multitude de consoles sont à la disposition des visiteurs, afin de les plonger dans des univers fantastiques ou réels.

100e étage d’un gratte-ciel dans une ville fictive. Les portes de l’ascenseur s’ouvrent. Devant soi, une simple planche de bois flottant dans les airs. Les oiseaux gazouillent, le vent souffle. On nous demande de s’avancer sur la planche, puis de sauter dans le vide. On est terrifié à l’idée de s’élancer, mais on fait un premier pas incertain sur la planche. Dès qu’on pose un pied au sol, on se rappelle qu’on est debout sur un plancher qui, lui, est bien réel. Le studio Oratek 360 propose ce type d’expérience immersive, qui fait oublier à son utilisateur qu’il ne s’agit que le fruit de son subconscient… et d’une paire de lunettes virtuelles.

«Un jeune homme a aussi essayé ce jeu récemment et il n’a pas du tout été capable de marcher sur la planche parce que c’est trop réel. Tu as beau te dire que tu n’es pas en danger, l’effet est trop puissant. C’est vraiment réaliste», affirme Sylvain Cazes, partenaire de ce projet avec Denis Leftakis et Marie-Blanche Duval.

Parmi les autres jeux disponibles, on peut notamment piloter une voiture de course, éliminer des monstres en tirant virtuellement des flèches ou éteindre un incendie en survolant la ville en hélicoptère.

Avant de se lancer dans cette aventure, M. Leftakis et Mme Duval ont assisté à plusieurs congrès à travers le monde (New York, Rome, Londres, Californie) pour voir ce qui se faisait ailleurs en termes de jeux virtuels.

«On a constaté qu’il s’agissait surtout d’expériences individuelles dans des salles fermées. De notre côté, on veut créer un endroit plus convivial pour que les gens viennent en groupe. Tout le monde pourra voir ce que les autres font et jouer en équipe. C’est notre concept à aire ouverte.»

Douze heures à jouer

Il va sans dire que les créateurs du projet sont des passionnés de jeux vidéo. M. Leftakis admet que ses essais de jeux virtuels, alors qu’il était en mode recherche et développement de l’entreprise, l’ont marqué.

«J’ai essayé le jeu Fallout 4 avec les lunettes de réalité virtuelle, raconte-t-il. J’ai commencé à jouer à 20h, puis j’ai pris une pause à 2h du matin. J’ai ensuite repris ma partie. J’ai enlevé les lunettes et j’ai vu qu’il faisait soleil. Il était 8h. Tu te demandes comment les 12 heures ont pu passer aussi vite. En même temps, tu embarques tellement dans le jeu que ce n’est pas surprenant.»

De son côté, Sylvain Cazes se rappelle encore ses premières consoles Atari et Intellivision avec lesquelles il jouait pendant de nombreuses heures. Il tenait d’ailleurs un cahier de ses meilleurs scores.

«Je joue encore aujourd’hui. Les gens de tous âges et de tous genres aiment ça, dit-il. Nous avons des lunettes qui permettent de se promener dans différentes villes grâce à Google Earth. Pour les personnes à mobilité réduite, par exemple, c’est idéal parce que ça leur permet d’explorer virtuellement.»

Potentiel énorme

L’entreprise voit grand, tant sur le plan technologique que des affaires. Les prochains équipements qu’elle aimerait acquérir pourraient donner la sensation de voler au-dessus de New York ou de piloter une voiture dans une chaise qui tourne réellement.

«Le potentiel de la réalité virtuelle est énorme, souligne Sylvain Cazes. On veut amener l’expérience à un niveau supérieur.»

Un studio Oratek 360 ouvrira ses portes à la fin du mois de mai dans le Vieux-Montréal. L’ouverture d’un studio nécessite un investissement d’environ 100 000$, précise Denis Leftakis.

Les réservations sont obligatoires et peuvent se faire par téléphone ou en ligne sur le site web du studio.