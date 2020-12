AVRIL 2020 : Une conseillère municipale au front dans une résidence pour aînés

La conseillère municipale de Delson, Sylvie Lapierre, a soigné des gens atteints de la COVID-19 dans une résidence privée pour aînés frappée par une éclosion majeure.

Normalement auxiliaire familiale à domicile auprès du CSLC Samuel-de-Champlain à Brossard, elle a intégré l’équipe COVID de son CLSC déployée à la Résidence Notre-Dame de la Victoire à Longueuil, dans l’arrondissement Saint-Hubert, à partir du 16 avril.

Mme Lapierre a aussi accompagné sa belle-mère dans les dernières heures de sa vie, le 18 avril, à la résidence Les Floralies à LaSalle, puisqu’elle avait été réaffectée à une équipe de soins aux patients touchés par le coronavirus.

Premier constat d’infraction

Réagissant à la demande du premier ministre du Québec François Legault de hausser le ton face aux gens qui continuent de se rassembler malgré l’interdiction, la Régie intermunicipale de police Roussillon a émis son premier rapport d’infraction, dans la nuit du 3 avril. Celui-ci a été délivré à des individus qui s’étaient rassemblés à l’extérieur à Candiac. Ces personnes ne demeuraient pas à la même adresse. La Régie intermunicipale de police Roussillon a reçu plusieurs appels en ce sens après la demande du premier ministre d’être plus ferme.

Carte des cas par ville

La Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) a lancé une première carte interactive des personnes atteintes de la COVID-19, selon leur lieu de résidence, le 9 avril. Lors de son dévoilement, la DSPM a précisé que la liste comprend «une quarantaine de municipalités de la Montérégie qui comptent 5 cas ou plus». En deçà, le nombre n’est pas précisé. Depuis, la carte est mise à jour au moins deux fois par semaine. Auparavant, une carte par MRC était disponible aux citoyens.

Garde 24/7 des pompiers

La Ville de Candiac a lancé un projet-pilote de trois mois, afin d’augmenter la présence des pompiers en caserne dans le contexte de la pandémie. Ceux-ci couvrant le territoire de Candiac et Delson étaient en poste 24 heures par jour et sept jours par semaine, depuis le 1er avril. Avec ce projet, Candiac a voulu assurer un temps de réponse plus rapide lors des interventions qui pouvait augmenter. Cette garde a pris fin le 1er juillet et n’a pas été renouvelée par la suite, au désarroi du syndicat des pompiers.

Éclosion dans une résidence

La première vague ayant frappé de plein fouet les CHSLD et résidences pour aînés a aussi heurté sur son passage la résidence La belle époque à La Prairie. Des résidents et des membres du personnel ont été touchés. Au plus fort de la crise en avril, elle a été la seule résidence pour aînés sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest à recenser des cas parmi ses résidents.

Guillaume Latendresse lance un balado

Le confinement et l’arrêt des activités dans le sport professionnel ont offert le contexte idéal à Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre pour lancer le projet de balado auquel ils réfléchissaient depuis longtemps. La première émission de La poche bleue a rallié des centaines d’auditeurs depuis sa mise en ondes sur YouTube, le samedi 11 avril. Depuis, le résident de Sainte-Catherine et son acolyte ont signé avec TVA Sports et le 98,5 FM.