Babillard communautaire du 19 septembre 2018

Crédit photo : Archives

École de danse country Au galop

L’organisme sans but lucratif enseigne et pratique depuis plusieurs années la danse country américaine en ligne et en couple dans une ambiance amicale. Le coût est de 8$ pour les membres et 10$ pour les non-membres. En plus, CD gratuits pour les membres. Soirée de danse, de révision et prix de présence. L’école est enregistrée à la Socan. Les cours – débutants le lundi et débutants intermédiaire le mardi – ont débuté dans la semaine du 10 septembre. Ils ont lieu à la salle des Chevaliers de Colomb (5860, boul. St-Laurent) à Sainte-Catherine à 19h30. Ouverture des portes à 19h. Pour information, Monique Veilleux 514 805-8978, Jocelyne Bergeron 450 632-3529 ou www.dansecountryaugalop.net.

Comité «Aime ton centre l’Éclaircie»

Tu es une super négociatrice et personne ne peut résister à ton enthousiasme lorsque tu défends une cause? Le Centre de femmes l’Éclaircie a besoin d’une femme comme toi pour trouver des solutions dans le but d’accroître son financement, en plus d’organiser une campagne de financement. L’argent amassé servira à faire des travaux pour aménager une rampe d’accès pour les femmes à mobilité réduite qui voudraient fréquenter le Centre. Le comité débute le mercredi 19 septembre à 13h15. Pour information et confirmer sa présence: 450 638-1131.

Club de l’âge d’or de Delson

Les membres sont attendus tous les mercredis, de 13h à 16h30, afin de s’amuser et de profiter d’un bel après-midi en faisant une activité qui leur plaît: poches, crible, dards, cartes, etc. Ceux qui ne sont pas membres, mais intéressés, sont invité à se procurer leur carte de membre. Le local est situé au Centre communautaire.

Allumer une chandelle en signe de solidarité

À l’occasion de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre, la population est invitée à allumer une chandelle, une lampe de poche ou une lumière de son choix à 21h devant une fenêtre en signe de solidarité.

Club d’âge d’or de La Prairie

Merci à tous les participants de la fête champêtre et du souper lasagne. Un merci spécial au député sortant Richard Merlini qui, malgré un horaire chargé, a participé au repas. Bravo au nouveau professeur de danse Natacha Lehoux ainsi que ses collaborateurs pour ce bon début de saison. Les activités régulières ont donc commencé sur les chapeaux de roue.

Dîners pour les bouquineuses à l’Éclaircie

Les dîners-bouquineuses permettent aux femmes qui aiment la lecture et désirent discuter d’un livre qui les a marqués de se rencontrer le temps d’un diner. L’objectif est d’échanger, de voir la nouveauté littéraire ou de simplement partager son coup de cœur. Les participantes doivent apporter leur bouquin, ainsi qu’un repas chaud ou froid. Le café est fourni. L’activité aura lieu le jeudi 20 septembre, 11h30 à 13h. Pour information et confirmer sa présence: 450-638-1131.

Activités à la Maison des aînés à La Prairie

Nouveau service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. S’inscrire auprès de Marguerite Arseneault au 450 444-6736. Le mercredi 19 septembre, de 9h30 à 10h30, retour du cours musique en mouvements débutant-intermédiaire (danse en ligne) avec L. Gélinas studio 1 (rose). Nouveauté aussi: «Affaires de gars» le vendredi 28 septembre, de 9h30 à 11h30. Groupe de discussion de sujets qui pourraient intéresser les hommes. S’inscrire aussi auprès de Mme Arsenault. Le mardi 25 septembre, de 10h à midi, escapade photos avec Anne Bourbeau à la Pointe du moulin à l’Île-Perrot. Inscription auprès de Mme Bourbeau au 514 830-0527.

Rencontre sur la politique des familles et des aînés à Saint-Constant

Les Constantins sont invités à participer à une rencontre portant sur la Politique des familles et des aînés, le 19 septembre, à 18h30, au Centre Denis-Lord. Cette rencontre sous forme d’ateliers permettra aux citoyens de s’exprimer sur les actions à mettre en place pour améliorer la qualité de vie des enfants, des familles et des aînés. Pour confirmer sa présence: 450 638-2010, poste 7400, ou par courriel à communication@saint-constant.ca.

Vente au Complexe le partage

Le vendredi 20 septembre, sur la présentation de la carte de membre, les gens profitent d’un rabais de 40% sur tous les vêtements sélectionnés. La carte de membre est désormais valide pour un an à compter de son achat. Deux friperies: au 547, rue Saint-Henri à La Prairie ou au 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Déchiquetage de documents à Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant organise une journée de déchiquetage le 22 septembre, dans le stationnement de l’hôtel de ville, de 9h à 13h. Les Constantins pourront se départir de papiers contenant leurs renseignements personnels de façon sécuritaire et gratuitement. Maximum de cinq boîtes moyennes par résident ou entreprise permis. Un document tel qu’une pièce d’identité ou une facture indiquant l’adresse du domicile ou de l’entreprise sera requis. Pour plus de détails: 450 638-2010, poste 7530, ou écrire à greffe@saint-constant.ca.

Toastmasters à Candiac

Toastmasters permet aux participants d’augmenter leur facilité de parler en public. Les réunions ont lieu le lundi soir. La prochaine se tiendra le 24 septembre, à 18h45, à la résidence CHARTWELL Le Montcalm au 95, boul. Montcalm Nord à Candiac. Info: Francis Ross, vp des relations publiques, au 438 3489-7882, info@toastmasterslemoyne.org ou Facebook.

Portes ouvertes de l’Association des femmes diplômées universitaires

L’Association des femmes diplômées des Universités – Rive-Sud organise une soirée portes ouvertes le mercredi 26 septembre, à 19h, au Memorial Hall de l’église St.Barnabas, au 95, Lorne à Saint-Lambert. Ce sera l’occasion de découvrir ce groupe de femmes dynamiques, la programmation et les activités, ainsi que de rencontrer les récipiendaires des bourses d’études remises par l’organisme. Info: ssuwc.ca

Rencontres pour les célibataires de 40 ans et plus

Rendez-vous le samedi 29 septembre, à 18h, au Restaurant Nobel à Châteauguay. Cinq choix de repas et service de bar. Souper et sanse avec musique de tous genres. Coût: 30$ ou 10$ après 20h30. Info: Diane 450 373-4581 ou www.phoenixcelibataires.com.

Session d’automne chez les Pères prémontrés

Du 27 septembre au 29 novembre (10 semaines), le père Charles Brackeniers tiendra une session sous le thème de «Grandir durant notre vie avec Jésus, le Christ» au monastère des Pères prémontrés à Saint-Constant, au 1, rue des Prémontrés. Info: 450 632-5680.

Amitié Matern’elle

Amitié Matern’elle est le groupe ressource post-natale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent grâce, des conférences ont lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal de Saint-Constant (160, boul. Monchamp). La prochaine matinée aura lieu le mercredi 26 septembre et aura pour thème «Le développement des capacités auditives de bébé». Pour info: la page Facebook, 514 925-1808 ou www.amitiematernelle.com.

Parties de cartes et jeux de société à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu de LaPrairie organise des parties de cartes (où chaque table décide de son jeu), le 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30, au 665 boul. Monette à St-Mathieu. C’est gratuit. Il est possible également de jouer à des jeux de société; les participants doivent les apporter. Des parties ont également lieu le 2e vendredi de chaque mois (avec des bourses). Info: Steve 450 444-0956.

Soirées spirituelles

Des rencontres seront animées par le père Pierre Oligny, des Pères prémontrés à Saint-Constant, les lundis, de 13h30 à 15h30, du 1er octobre au 3 décembre, pour permettre aux participants de découvrir leur tempérament spirituel avec l’aide de l’ennegramme. Coût: 5$. Endroit: chez les Pères prémontrés. Info: Monique 450 632-2486.

Café liberté 50 Saint-Philippe

Le Café liberté 50 Saint-Philippe organise une soirée country débutant par un souper spaghetti à 17h30 et suivi d’une danse animée par Carl Gauthier, le 6 octobre. Endroit: salle au 2235, route Édouard VII à Saint-Philippe. Il est possible d’apporter ses boissons alcoolisées. Coût: 20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres. Paiement requis lors de la réservation qui peut avoir lieu au local les lundis, mardis, jeudis et vendredis à compter de 13h30. Info: Claire Roy 450 659-4108.

Brunch mensuel des Moose

Le 7 octobre, les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté pour la fête des Pères, suivi d’un mini bingo, de 8h30 à 12h30 au 208, chemin de St-Jean à La Prairie. Bienvenue à tous. Pour info: 450 659-2015 après 14h.

Friperie du Complexe le partage

Les vêtements d’automne sont arrivés en magasin. La population est invitée à profiter des nouveautés afin d’équiper sa famille, à faible prix. La carte de membre coûte 5$. Deux adresses pour magasiner: 547, rue Saint-Henri à La Prairie ou 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

L’escadron 783 Roussillon recrute

L’escadron 783 Roussillon est en période de recrutement en septembre et octobre. Les activités ont lieu à l’école Jacques-Leber à Saint-Constant. Pour information: se rendre sur place, appeler au 450 659-3783 ou envoyer un courriel à escadron783roussillon@hotmail.com.

Exercices pour les personnes avec déficience physique

DéPhy-moi signature invite les gens qui vivent avec une déficience physique tel que le Parkinson, la fibromyalgie, l’arthrite, une maladie pulmonaire, la sclérose en plaques, etc. à participer à un groupe d’exercices adaptés à leurs capacités et besoins. Les cours sont offerts les mardis de 14h à 15h par une kinésiologue expérimenté. Les rencontres débuteront le 9 octobre au Centre Roméo-V.-Patenaude à Candiac. Le coût est de 40$ pour 11 semaines pour les membres. La cotisation est de 20$/année pour être membre. Pour inscription et/ou information: 450 718-8058.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offert à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Inscription aux scouts

Le groupe scout 47e de Saint-Constant – Sainte-Catherine, qui œuvre depuis plus de 50 ans, est présentement dans sa période d’inscription. Le scoutisme est un mouvement éducatif qui s’adresse à tous les jeunes de 7 à 21 ans. Son objectif est l’éducation par l’action sur tous les plans. Pour tous renseignements: 514 883-4747 après 18h ou par courriel au contact@scoutstconstantstecatherine.org.