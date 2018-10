Babillard communautaire du 24 octobre

Crédit photo : Archives

Soirée d’histoire à Delson

La Ville de Delson est à la recherche de matériel historique afin de partager son histoire sur les stations d’interprétation qui seront installées le long du parcours pédestre du parc du Centenaire. Deux historiens de la compagnie Cultura seront présents le jeudi 25 octobre, de 19h à 21h, à l’hôtel de ville pour échanger et partager avec les citoyens.

Activités à la Maison des aînés à La Prairie

Nouveau service de coiffure à domicile. Certaines conditions s’appliquent. «Affaires de gars», groupe de discussion sur des sujets qui pourraient intéresser les hommes, le 26 octobre, de 9h30 à 11h30. Il reste quelques places. Initiation à la photo les jeudis, de 9h à 11h, et cours avancé de 11h à 13h, avec Anne Bourbeau, photographe. Places disponibles. Pour toutes les activités, inscription auprès de Marguerite Arsenault au 450 444-6736.

Bazar des Habitations Rive Sainte-Catherine

Bazar intérieur au 85, rue Jogues à Sainte-Catherine, les 27 et 28 octobre ainsi que les 3 et 4 novembre, de 10h à 16h. Pour plus d’information: Mme Lorraine Leclaire au 450 632-6784.

Collectes d’automne à Delson

Les 26 octobre et 23 novembre. Les résidents peuvent profiter de cette occasion pour disposer de leurs résidus verts. L’usage des sacs en papier est fortement conseillé. Info-collectes: 514 928-5227.

Club de l’âge d’or de Saint-Constant

La population est invitée au spectacle de Mimi Babin, Marc Dylan et Geneviève Grenier, le dimanche 28 octobre, au Centre Claude-Hébert, sous le thème «Hit-Parade», de 13h30 à 15h. Prix: 15$. Billets en vente à la billetterie les lundis, de 10h à 16h, et les mercredis, de 12h30 à 16h. Bienvenue à tous. Information: Diane Parent 450 638-3442.

Tournoi de crible du Club de l’âge d’or de Delson

Le Club de l’âge d’or de Delson organise un tournoi de crible, le 28 octobre au coût de 5$ par joueur. Fin des inscriptions à 12h45. Pour info et inscription: Suzanne Aubin au 514 882-5901. Prière de laisser son nom et le nombre de joueurs. Bienvenue aux membres et non-membres.

Toastmasters Lemoyne Candiac

Toastmasters offre la possibilité aux gens d’améliorer leur facilité de parler en public et du même coup d’augmenter leur force de leader. Les visiteurs ont droit à trois séances gratuites. Les réunions ont lieu le lundi. La prochaine se tiendra le 29 octobre, à 18h45, à la résidence Chartwell Le Montcalm (95, boul. Montcalm Nord) à Candiac. Info: Francis Ross, v-p des relations publiques, au 438 349-7882, Facebook à Toastmasters Lemoyne Candiac ou info@toastmasterslemoyne.org.

Club de FADOQ

Nouvelle session de cours informatiques (ordinateur ou tablette) débutant le vendredi 2 novembre, au centre Frank Vocino, les vendredis, de 9h30 à 11h30, au coût de 50$ pour 6 semaines. Inscriptions: Johanne Dubois 450 635-8186. Un bingo familial est organisé en collaboration avec la Ville de Candiac, le vendredi 30 novembre, à 19h, au Complexe Roméo-V.-Patenaude. Entrée gratuite. Prix en cadeaux. Bienvenue à tous, adultes et enfants.

Club de l’âge d’or de Delson

Le prochain whist militaire aura lieu le dimanche 4 novembre à 12h45. Ouverture des portes à 11h30 et fin des inscriptions à 12h45. Pour réserver une place ou une table de quatre joueurs, il faut communiquer avec Roland Bernier au 450 635-3249.

Collecte de branches à Delson

La dernière collecte de l’année se fera le 5 novembre. Les citoyens sont invités à déposer leurs branches avant 7h le matin, l’extrémité des branches vers la rue. Ceux qui la manqueront pourront se rendre au garage municipal pour profiter de ce service gratuit.

CAAP Montérégie fête ses 25 ans

La population est invitée à célébrer le 25e anniversaire du CAAP Montérégie à l’occasion d’une soirée conférence qui se tiendra le 6 novembre à la Place Desaulniers, salon Lafayette (porte arrière) au 1023, boul. Taschereau à Longueuil, à compter de 17h30. L’organisme défend les droits des usagers du réseau de la santé. Les docteurs Hugo Viens, président de l’Association médicale du Québec, et Christiane Laberge prendront la parole. Il faut confirmer sa présence par courriel au caap@caapmonteregie.ca ou par téléphone 450 347-0670.

Club de l’âge d’or La Prairie

Bienvenue à tous le 9 novembre. Pour l’activité «Magie de Noël», les participants doivent être prêts à 12h45 pour le départ en se regroupant au fond du stationnement. Inscriptions à partir du 6 novembre pour le souper de Noël du 14 décembre. Équipiers(es) recherchés pour jouer au 500 ou Skipbo. Appeler Micheline Lauzon 450 907-1185.

Assemblée de la Société d’horticulture de Candiac

La Société d’horticulture et d’écologie de Delson invite ses membres à prendre part à son assemblée générale annuelle (AGA), le 11 novembre, à 9h30, au Centre sportif de Delson au 100, avenue de Delson. L’assemblée précédera la conférence horticole.

Club de l’âge d’or Kateri

Le Club de l’âge d’or Kateri organise un whist militaire le dimanche 11 novembre, à 13h, au Centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Un léger goûter sera servi. Pour réserver une place ou de plus amples informations: Murielle au 450 632-0798.

Inscriptions aux paniers de Noël à Candiac

La Corne d’abondance à Candiac se prépare à recevoir les inscriptions pour les demandes de paniers de Noël. Pour s’inscrire, il faut être résident de Candiac et faire sa demande d’ici le 22 novembre. Toutes les demandes effectuées après cette période pourraient être refusées. S’inscrire auprès de Francine Meloche, directrice du comptoir alimentaire, au 450 444-6999 ou transmettre son nom et numéro de téléphone par courriel à corne.abondance.candiac@gmail.com.

Groupe de soutien pour les personnes endeuillées

Offert par la Paroisse Saint-Constant. Douze rencontres à raison d’une par semaine au presbytère de Saint-Constant (242, rue Saint-Pierre). Faire partie d’un groupe aide à briser l’isolement, à rencontrer des gens qui ont perdu un être cher, à vivre le deuil au jour le jour et à survivre à l’absence de la personne aimée. La prochaine session prévue débutera le 14 novembre, de 19h à 21h, si le nombre de participants est suffisant. Pour s’inscrire: 450 635-1404, poste 10.

Bénévoles recherchés pour la guignolée à Saint-Constant

L’équipe de la Guignolée de Saint-Constant prépare sa grande tournée, prévue le dimanche 2 décembre, et cherche des bénévoles pour frapper aux portes de 10h30 à 14h30, afin de recueillir les dons. Les gens intéressés à s’impliquer doivent communiquer dès maintenant leur intérêt par courriel à: guignoleest-constant@hotmail.com.

Vêtements d’hiver au Complexe le partage

Les vêtements d’hiver sont arrivés en magasin. Les gens peuvent profiter des nouveautés et équiper toute la famille à faible prix. Ils peuvent aussi profiter de l’occasion pour se procurer la carte de membre au coût de 5$. La Prairie: 547, rue Saint-Henri. Saint-Constant: 125, rue Saint-Pierre.

Gâteaux aux fruits des Lions de Sainte-Catherine

L’organisme offre des gâteaux aux fruits en trois variétés. Info: Rosaire au 514 617-1912, Pierre au 514 236-3949, Rolande au 450 638-3472, Ghislaine au 514 823-7564 ou Léandre au 450 845-1041.

Groupe de méditation à La Prairie

Animé par Luc Tousignant, l’atelier de méditation reprend tous les mercredis à 19h à l’Avant-garde en santé mentale au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. La pratique de la pleine conscience favorise un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Pour information: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Les délices des Fêtes Optimistes sont arrivés

Le Club Optimiste de Sainte-Catherine propose ses délicieux gâteaux aux fruits et boîtes de noix mélangées. Tarifs: gâteaux aux fruits ou aux cerises dans une boîte de métal, 18$; gâteaux aux fruits tranchés, 17$; boîte de noix mélangées, 13$. Ces items peuvent être commandés auprès de Maurice Cotnoir 450 632-5607 ou de tous les membres du Club Optimiste Sainte-Catherine.

Bénévoles recherchés

Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud à Candiac cherche des bénévoles pour son service d’accompagnement-transport. Ce service permet à des personnes en perte d’autonomie permanente ou temporaire de se rendre à leurs rendez-vous médicaux ou de faire leurs courses (épicerie, magasinage, coiffure, banque, etc.). Kilométrage remboursé, formation offerte. Pour s’inscrire: 450 659-9651.

Administrateur recherché

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) Montérégie est un organisme communautaire régional indépendant mandaté et subventionné par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour accompagner les usagers dans leurs démarches de plainte auprès des établissements de la région. Il contribue à ce que la parole des usagers soit entendue et que leurs droits soient respectés. Un poste d’administrateur bénévole au sein du conseil d’administration est disponible. Pour poser sa candidature: 1 800 263-0670.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Bénévoles recherchés par les Cadets de la marine

Le conseil d’administration des Cadets de la marine et de la Ligue navale de Sainte-Catherine recherchent de toute urgence des bénévoles qui voudraient bien s’impliquer dans le CA. Les personnes intéressées doivent écrire à l’adresse suivante: ste-catherine@liguenavaleducanada.qc.ca.