Babillard culturel du 3 avril 2019

Crédit photo : Depositphotos

Heure du conte à Delson

La prochaine heure du conte en pyjama aura lieu le jeudi 4 avril, à 18h30, à la bibliothèque pour les enfants de 3 à 7 ans. Il faut s’inscrire au 450 632-1050, poste 3700.

Les Notes endimanchées à Delson

La formation Code 4 sera en prestation le 7 avril, à 11h, à l’église Sainte-Thérèse de Delson dans le cadre de l’activité des Notes endimanchées. Pop, rock, disco et country seront au rendez-vous.

Causerie sur la nutrition à la bibliothèque de Candiac

La bibliothèque de Candiac présentera une causerie animée par Hubert Cormier, nutritionniste, le lundi 8 avril, à 19h30, au Complexe Roméo-V.-Patenaude. Avec des conseils simples et des propos basés sur la science, M. Cormier donnera des conseils pour rendre l’alimentation plus stimulante. Cette causerie est offerte gratuitement. Ouvert aux non-résidents. Information et inscription: 450 635-6032.

Hommage à la poésie de Félix Leclerc

Le collectif «En vers et pour tous» invite le public à un spectacle hommage sur la poésie de Félix Leclerc à la Maison Hélène-Sentenne à Candiac, le jeudi 18 avril, à 19h30. Coût: 5$ payable à l’entrée. Info : 450 444-3466 ou 450 659-2285.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Vernissage d’un artiste de Saint-Rémi

L’artiste Jessy Cléroux Bergeron, artiste peintre de Saint-Rémi, exposera une vingtaine d’œuvres originales incluant des peintures, des sérigraphies et des gravures le 9 avril, de 17h à 19h à la Coop Arto de Saint-Jean-Sur-Richelieu. L’artiste sera présent toute la journée sur les lieux. L’évènement est organisé dans le cadre du programme Jeunes volontaires, financé par le gouvernement du Québec.

Séances de cinéma

Les pères des Prémontrés à Saint-Constant proposent des séances de cinéma. Les films à l’affiche sont les suivants: La Résurrection du Christ 26 avril et Merveilleux 17 mai. Les projections débutent à 19h30. Information: Monique 450 632-2486.

Exposition à la Maison Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne présente l’exposition solo de l’artiste-peintre Nathalie Hébert à la Maison Hélène-Sentenne à Candiac, tous les dimanches, de 13h à 16h, jusqu’au 28 avril. Information: 514 830-4278.

Ligue d’improvisation pour les 45 ans et plus

La ligue d’improvisation des aînés de Saint-Constant est en période de repêchage. Les ateliers sont ouverts à tous. Les participants recevront un enseignement sur les bases de l’improvisation, ainsi que des notions de théâtre. Les rencontres ont lieu au Centre culturel Claude-Hébert, au 85, montée Saint-Régis à Saint-Constant, les mardis de 19h à 21h. Les rencontres qui ont débuté le 29 janvier se poursuivront durant dix semaines. Coût: 100$ (5$/h). Information: Louise Maher 514 755-34347 ou Jeanne Charette Rusnack 514 779-5262.

Bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne pour la promotion des arts et la culture à Candiac est à la recherche de personnes intéressées à consacrer du temps pour les différentes activités organisées à l’année tant à l’intérieur de la Maison Hélène-Sentenne qu’à l’extérieur dans le parc André-J.-Côté. Portes ouvertes tous les dimanches de 13h à 16h. Information: 450 659- 2285 ou le 514 830-4278.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 4 avril et mettra en vedette The Out-Laws. Steve Montour et Caren Macbeth, forment ce duo acoustique de Châteauguay offrant une variété de styles musicaux allant du pop, country, au crooner en passant par le rock. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.

Recutement à l’Ensemble vocal Polymnie

Les personnes intéressées à chanter dans l’Ensemble vocal Polymnie à Longueuil doivent communiquer au 450 906-0766 ou écrire à e.v.p@polymnie.qc.ca. Les voix de ténors et basses sont particulièrement recherchées.