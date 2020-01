Bémol charme le public et accède à la finale d’Animania

Bémol, le bichon poodle du zoothérapeute de La Prairie Sylvain Gonthier, a conquis le coeur du public de l’émission Animania dans l’épisode diffusé le 22 janvier sur les ondes de TVA.

«C’est Bémol qui m’a donné le goût de faire de la zoothérapie», a dit le maître, qui rend visite à des jeunes gravement malades au Phare enfants et famille, un centre de soins palliatifs pour enfants situé à Montréal.

Questionné sur une histoire qui l’a marqué lors de ses séances de zoothérapie, M. Gonthier a raconté celle de Will, un jeune garçon de 8 ans qui a été diagnostiqué avec une maladie dégénérative incurable et que Bémol a accompagné en fin de vie.

«On a appelé Bémol en rescousse et le jeune est tombé en amour avec lui. Et Bémol est tombé en amour avec Will de jour en jour», relate-t-il.

Puis, un jour, «Will était couché dans son lit. Sa maladie avait pris le dessus. La chose que Will aimait était de lancer la balle, poursuit-il. Un samedi, je la donnais à Will et il la lançait. Il est décédé le lendemain matin. Les parents étaient là, ils ont vu leur jeune s’amuser avec un animal presque jusqu’à la dernière minute.»

Dans l’épisode d’Animania animée par Pascal Morissette, Bémol s’est adonné à une séance de bingo. Il allait chercher les boules dans un panier et les ramenait à l’animateur, qui les nommait ensuite à voix haute.

Avant de quitter le plateau, il a salué la foule de sa petite patte blanche.

Le chien a remporté la première étape qui l’opposait à Simba, un chat aveugle. Puis, il affrontait Boo, un border collie qui fait toutes sortes de tours, et Charlie, un charmant Saint-Bernard. C’est finalement Bémol qui a eu le plus de votes. Il accède ainsi à la finale de l’émission en compagnie de neuf autres animaux qui, au fil de la saison, auront charmé le public.