BMW entreprend la production de sa série 8 Coupé

Article par Olivier Beaulieu

Par voie de communiqué, le manufacturier allemand Bayerische Motoren Werke a annoncé le lancement de sa chaîne de production pour sa toute nouvelle Série 8 Coupé en Bavière à son usine de Dingolfing.

Le retour de la Série 8 est attendu depuis fort longtemps. Du côté de BMW, cette nouvelle mouture représente bon nombre d’améliorations technologiques. Elle proposera une foule d’options qui contribueront au confort des passagers dans le véhicule. Il y aura évidemment des technologies de conduite autonome que l’on retrouve déjà dans certains modèles du catalogue du constructeur, mais également des technologies de connectivité. Par ailleurs, on annonce une plus grande utilisation de l’aluminium et, pour la première fois, la possibilité d’obtenir un toit en plastique renforcé de fibre de carbone.

Côté moteur, nous aurons droit à M850i xDrive dotée d’un V8 4,4 litres de 523 chevaux.

Peut-être aurons-nous la chance de conduire cette luxueuse Coupé d’ici à la fin de l’année. Évidemment, l’équipe du Guide vous tiendra au cour